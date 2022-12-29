29 декабря 2022, 09:12 Кличко сообщил о нескольких взрывах в Киеве (93)

Українські національні новини 2022.12.29 09:14

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в столице, пишет УНН. Цитата "Несколько взрывов в столице", - написал Кличко в Телеграм. Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара. В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других. Дополнение Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных