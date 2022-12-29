29 декабря 2022, 09:12 Кличко сообщил о нескольких взрывах в Киеве (93)

2022.12.29 (93)2022.12.28 (8) →
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- Над Одесской областью силы ПВО Украины сбили 21 ракету - глава ОВА : Крым.Реалии RFE/RL 11:44
- В Ивано-Франковской области ракета влетела в дом и не взорвалась - ОП : Українська правда 11:40
- В Ивано-Франковске ракета попала в дом и не взорвалась : Гордон 11:35
- В ОП показали последствия падения ракеты на частный сектор в Киеве : World News 11:35
- В Ивано-Франковской области ракета влетела в дом и чудом не взорвалась : 24 канал 11:30
- Киев подвергся ракетному удару: власти рассказали о последствиях : Фраза.ua 11:29
- Ракетные обстрелы Киева: обнародовали фото последствий : Судово-юридична газета 11:21
- ПВО уничтожило все 16 ракет, летевших на Киев - КМВА : Новое Время 11:16
- Обломки вражеских ракет упали на частный сектор в Киеве: фото последствий : ТСН.ua 11:16
- 29 декабря 2022, 11:08 На молдавско-украинской границе временно закрыли пункты пропуска - СМИ : Українські національні новини 11:13
- 29 декабря 2022, 10:57 "Почти за тысячу километров от россии": в Ивано-Франковской области ракета прилетела прямо в дом - ОП : Українські національні новини 11:13
- Над Киевом сбили 16 российских ракет : Status Quo 11:12
- Над Киевом сбили 16 ракет - Кличко : Слово і Діло 11:11
- Декабрь, 29 в 10:58 Предновогодний террор России: в ОП показали последствия обстрела Киева : ICTV Факти 11:06
- В ОП показали последствия падения ракеты на частный сектор в Киеве : Хвиля 11:05
- Пострадали трое людей, 16 ракет сбито: детали ракетного удара по Киеву : Главред 11:05
- Кличко сообщил, сколько ракет силы ПВО сбили над Киевом : ТСН.ua 11:01
- Во Львове слышны взрывы, глава ОВА говорит о работе ПВО : ПрессОрг24 10:43
- 29 декабря 2022, 10:24 Рашисты атакуют Николаевскую область иранскими беспилотниками : Українські національні новини 10:43
- 29 декабря 2022, 10:37 Над Киевом уничтожено 15 ракет - мэр : Українські національні новини 10:43
- В Винницкой области работает ПВО - председатель облсовета : ПрессОрг24 10:43
- В Киеве из-за ракетной атаки есть повреждения в трех районах - КГВА : ПрессОрг24 10:43
- Арестович предупредил еще о 2-3 волнах ракетных атак : ПрессОрг24 10:43
- 29 декабря 2022, 10:15 Над Одесской областью ПВО сбила 21 ракету, есть повреждения энергетической инфраструктуры - глава ОВА : Українські національні новини 10:43
- Во Львовской области ПВО сбила часть запущенных врагом ракет - глава ОВА : ПрессОрг24 10:43
- Массированная ракетная атака на Украину: в столице известно о двух пострадавших : ПрессОрг24 10:43
- "Предновогодний террор россии": в ОП показали последствия ракетной атаки рф на Киев : ПрессОрг24 10:43
- Над Одесской областью ПВО сбила 21 ракету, есть повреждения энергетической инфраструктуры - глава ОВА : ПрессОрг24 10:43
- Рашисты атакуют Николаевскую область иранскими беспилотниками : ПрессОрг24 10:43
- В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов - официальной информации нет : ПрессОрг24 10:43
- Над Сумской областью сбили еще одну российскую ракету - ОК "Север" : ПрессОрг24 10:43
- 29 декабря 2022, 10:31 "Предновогодний террор россии": в ОП показали последствия ракетной атаки рф на Киев : Українські національні новини 10:43
- Над Киевом уничтожено 15 ракет - мэр : ПрессОрг24 10:43
- В Киеве обломки сбитой ракеты повредили частное здание и автомобиль - КГВА : ПрессОрг24 10:43
- В Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом - ОП : ПрессОрг24 10:43
- Николаевская область: глава ОВА сообщает о 5 сбитых ракетах : ПрессОрг24 10:42
- Над Сумской областью уничтожили российскую ракету - ОК "Север" : ПрессОрг24 10:42
- В Полтавской области работает ПВО - глава ОВА : ПрессОрг24 10:42
- Во Львовской области глава ОВА предупредил об угрозе ракетного удара : ПрессОрг24 10:42
- Над Житомирской областью зафиксирован пролет ракеты, работает ПВО - глава ОВА : ПрессОрг24 10:42
- В Одесской области работает ПВО - глава ОВА : ПрессОрг24 10:42
- Кличко сообщил о нескольких взрывах в Киеве : ПрессОрг24 10:42
- В Киеве работает ПВО - КГВА : ПрессОрг24 10:42
- 29 декабря 2022 10:10 В Киеве прогремели две серии взрывов, работает ПВО, есть пострадавшие : Dynamomania.com 10:34