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29 декабря 2022, 09:12 Кличко сообщил о нескольких взрывах в Киеве

29 декабря 2022, 09:12 Кличко сообщил о нескольких взрывах в Киеве (93)

Українські національні новини 2022.12.29 09:14
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в столице, пишет УНН. Цитата "Несколько взрывов в столице", - написал Кличко в Телеграм. Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара. В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других. Дополнение Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных
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2022.12.29 (93)

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