Ракетная атака РФ 29 декабря: какая ситуация в регионах Украины (28)

2022.12.29 (28)2022.12.28 (21) →
- Харьков был атакован белгородскими С-300 : Харків Тimes 11:12
- По всей стране работает ПВО. Предварительно Россия запустила 120 ракет по Украине : Соцпортал 11:11
- В Харькове есть "прилеты" четырех ракет : NewsRoom.kh.ua 10:54
- В Харькове четыре "прилета", под прицелом критическая инфраструктура - ОВА : ПрессОрг24 10:43
- Масштабнейшая ракетная атака, больше сотни ракет: гремит почти по всей Украине, есть прилеты. Подробности : Стена 10:43
- 29 декабря 2022, 10:23 В Харькове четыре "прилета", под прицелом критическая инфраструктура - ОВА : Українські національні новини 10:43
- Удар по Киеву: Кличко сообщил о первых пострадавших, среди них - ребенок : Слово і Діло 10:41
- Россияне снова запустили "Шахеды" по Украине - Ким : Українська правда 10:40
- Массированный ракетный удар по Украине 29 декабря: что известно : Наше Місто Дніпро 10:22
- В Киеве, Харькове и других городах раздались взрывы: общая ситуация по стране : Судово-юридична газета 10:21
- Под прицелом - критическая инфраструктура. В Харькове есть прилеты четырех ракет, вероятно, С-300 - ОВА : Новое Время 10:16
- Синегубов: Есть прилеты в Немышлянском и Основянском районах Харькова : Медиа-группа Объектив 10:09
- Ракетная атака 29 декабря: что известно о ситуации в регионах Украины : Depo 10:03
- В трех районах Киева упали обломки сбитых ракет: что и где повреждено : ТСН.ua 10:01
- Войска РФ нанесли удар по Харькову: повреждены здания, есть пострадавший : Obozrevatel 10:01
- Украинская ПВО отбивает массированную ракетную атаку россиян : NewsRoom.kh.ua 09:54
- РФ ударила по Харькову ракетами, зафиксированы прилеты. В городе остановилось метро : Страна.ua 09:46
- Новая ракетная атака российских войск по Украине - что известно : UATV 09:42
- В Киеве и Харькове прогремела серия взрывов : Слово і Діло 09:41
- 29 декабря 2022 09:17 РФ мощно атакует ракетами Харьков: первые подробности : Gazeta.ua 09:34
- Ракетная атака РФ 29 декабря: какая ситуация в регионах Украины : DsNews 09:33
- 29.12.22 09:06 Россияне атакуют ракетами Украину по разным направлениям, - Воздушные силы : Цензор.Нет 09:32
- Россияне ударили ракетами по Харькову: что известно : РБК-Україна 09:31
- 29.12.22 08:37 По всей территории Украины объявлена воздушная тревога : Цензор.Нет 09:02
- Ночная атака "шахедов" по Украине: стало известно о последствиях : Стена 06:43
- Россияне второй раз за день атаковали Харьков: что известно : FinOboz 01:27
- Россияне второй раз за день атаковали Харьков: что известно : ДнепрCity.net 00:33