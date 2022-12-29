Ракетная атака РФ 29 декабря: какая ситуация в регионах Украины (28)

DsNews 2022.12.29 09:33

Утром 29 декабря войска РФ снова нанесли массированный ракетный удар по Украине четверг, 29 декабря 2022, 09:30 Ракетная атака РФ 29 декабря / Фото из открытых источников Взрывы в разных регионах раздавались около 9:00, передает "ДС". "После ночной атаки дронов-камикадзе враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.