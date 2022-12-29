В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (35)

Новини Донбасу 2022.12.29 01:08

29 декабря 2022, 00:22 Демонтаж памятника "Основателям Одессы". Фото: Кирилл Тимошенко В Одессе в ночь на 29 декабря начали демонтаж памятника "Основателям Одессы", где в центре композиции - скульптура российской императрицы Екатерины II. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Памятник "Основателям Одессы" состоит из скульптрур Екатерине II и ее сподвижникам - Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.