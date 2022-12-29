В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (35)

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- В Одессе снесли памятник российской императрице Екатерине II (ФОТО, ВИДЕО) : Lenta.ua 11:37
- "Падает в пропасть", - демонтаж памятника Екатерине II в Одессе разгневал пропаганду Кремля : Вечерние Вести 11:35
- В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову : Front News International 10:29
- В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову : Фраза.ua 09:29
- В Одессе за одну ночь автокраном снесли памятник Екатерине : Культурометр Одессы 09:27
- В Одессе демонтируют памятник Екатерине II - фото, видео : Цензору.нет 09:16
- Ночью в Одессе демонтировали памятники Екатерине и Суворову : Преступности.нет 09:09
- 29.12.22 08:35 Памятник Суворову был демонтирован в Одессе 29 декабря. ВИДЕО+ФОТО : Цензор.Нет 09:02
- 29 декабря 2022 08:21 В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову : Dynamomania.com 08:34
- В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову, видео : Судово-юридична газета 08:21
- В Одессе завершили демонтаж памятника Екатерине II : Bigmir)net Новини 08:08
- В Одессе демонтировали памятники Екатерине Второй и Суворову. Фото, видео : Страна.ua 08:01
- В Одессе завершили демонтаж памятника Екатерине II : Waves-ua 07:36
- Следом за императрицей: в Одессе демонтировали еще один памятник "русского величия" : Апостроф 07:15
- Марченко: одесситы выразили свою позицию по отношению к российскому имперскому наследию демонтажем памятника Екатерине II : FinOboz 06:27
- 05:15 29.12.2022 Марченко: одесситы выразили свою позицию по отношению к российскому имперскому наследию демонтажем памятника Екатерине II : Интерфакс-Україна 06:00
- В Одессе демонтировали памятники Суворову и Екатерине II : ТСН.ua 04:01
- Не только Екатерина II: в Одессе демонтировали памятник Суворову : Укринформ 03:31
- В Одессе демонтировали памятник Суворову (фото) : УНИАН 02:13
- В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову : Слово і Діло 02:11
- В Одессе начали демонтаж памятников Екатерине II и Суворову : Новини Донбасу 02:08
- Исторические кадры: демонтаж памятника Суворову в Одессе : Obozrevatel 01:46
- В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II и Суворову : ПрессОрг24 01:42
- В Одессе демонтировали памятник Суворову : РБК-Україна 01:31
- В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II : Новини Донбасу 01:08
- Как в Одессе демонтируют памятники Екатерине II: первые кадры : ТСН.ua 00:46
- В Одессе сносят памятник Екатерине II : Vesti.ua 00:43
- 29 декабря 2022, 00:17 В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II и Суворову : Українські національні новини 00:43
- Декабрь, 29 в 0:10 Одесса прощается с Екатериной II: в городе демонтировали памятник : ICTV Факти 00:36
- 28 декабря 2022 23:44 Памятник Екатерине II в Одессе начали демонтировать : Gazeta.ua 00:33
- В Одессе уже сносят памятник Екатерине II : Укринформ 00:32
- Прощай, Екатерина: в Одессе начали сносить скандальный памятник, фото и видео : Апостроф 00:15
- Памятник российской императрице Екатерине ІІ демонтируют в Одессе - мнение одесситов и гостей города (ВИДЕО) : UATV 00:12
- В Одессе начали разбирать памятник Екатерине II. Фото, видео : Гордон 00:05
- "Последняя ночь Екатерины": первые кадры, как сносят памятник российской императрице в Одессе : 24 канал 00:00