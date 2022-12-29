В Варшаве решили отказаться от громкого празднования Нового года (22)

DsNews 2022.12.29 08:33

Муниципалитет столицы Польши Варшавы решил отказаться от громкого празднования Нового года - из-за войны в Украине и финансовых соображений четверг, 29 декабря 2022, 08:20 В Варшаве не будет громкого празднования Нового года / Pixabay Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Варшавы Моника Бойт, передает "ДС" со ссылкой на TVN24. "В Украине, по ту сторону нашей восточной границы, идет жестокая, кровавая,