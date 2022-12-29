Буданов: Ситуация на фронте зашла в тупик, Украина ждет новых поставок оружия (26)

Еспресо TV 2022.12.29 09:04

29 декабря, 2022 четверг 08:38 Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ситуация на линии фронта зашла в тупик, ни Украина, ни Россия не могут достичь весомых успехов Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил в интервью BBC. Кирилл Буданов отметил, что ситуация на фронте "не двигается", она "просто зависла". "Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно.