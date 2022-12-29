Сбиты десятки ракет и дронов: Воздушные силы ВСУ подвели итоги "работы" ПВО 29 декабря (52)

- Массированный удар по Украине: откуда летели вражеские ракеты? : From-UA.com 21:35
- Россия использует ракеты, произведенные осенью, что говорит об истощении запасов - Defense Express : Гордон 20:35
- 29.12.22 20:31 Россия атаковала Украину ракетами с направления Волгодонска, Каспия и Черного моря, - Воздушные силы : Цензор.Нет 20:32
- В ВСУ рассказали, с каких направлений враг сегодня запускал ракеты : Слово і Діло 20:11
- Террористический обстрел: в Воздушных силах рассказали, какое оружие применила Россия : ТСН.ua 20:01
- 18:59 29.12.2022 РФ выпустила по украинской территории 69 ракет, силами обороны уничтожены 54 ракеты - командование ВС ВСУ : Интерфакс-Україна 19:46
- Враг атаковал Украину ракетами с направления Волгодонска, Каспия и Черного моря - Воздушные силы : MY.UA 19:38
- Враг атаковал Украину ракетами с направления Волгодонска, Каспия и Черного моря - Воздушные силы : Укринформ 19:31
- Ракетная атака: чем и откуда била Россия : Главком 19:05
- ВСУ сбили 54 из 69 выпущенных Россией ракет : Odessa.net.ua 19:02
- 18:10 / 29.12.2022 Рассказали, какие ракеты сегодня были запущены по Украине : Багнет 18:31
- Спасатели показали последствия утреннего попадания по инфраструктурным объектам Одесчины : Бессарабiя.UA 17:13
- Не только Калибры и Х-555: известно, какими ракетами Россия атаковала Украину 29 декабря : UA-Футбол 17:12
- Сбито 54 крылатых ракет, 11 "Шахедов" : OstanniPodii.com 16:00
- Массированный удар по Украине: названо количество выпущенных ракет и места их запуска : Факти 15:34
- Не только ракеты: Воздушные Силы сбили с утра 11 "шахедов" над Украиной : Инфолайн 15:33
- Воздушные силы подвели итоги по отражению атаки РФ : DailyUA 14:37
- Воздушные силы отчитались об отражении российской ракетной атаки 29 декабря : Хвиля 14:36
- 14:12 / 29.12.2022 Украинские защитники сбили 54 российских ракеты из 69, - Залужный : Багнет 14:31
- 29.12.2022 в 14:14 Воздушные силы уточнили, откуда и какие ракеты запускала Россия 29 декабря : InfoResist.org 14:15
- 29 декабря 2022 14:03 Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря : Dynamomania.com 14:04
- Сбиты десятки ракет и дронов: Воздушные силы ВСУ подвели итоги "работы" ПВО 29 декабря : Апостроф 13:45
- 29 декабря 2022, 13:17 Не только ракеты: Воздушные Силы сбили с утра 11 "шахедов" над Украиной : Українські національні новини 13:43
- Не только ракеты: Воздушные Силы сбили с утра 11 "шахедов" над Украиной : ПрессОрг24 13:43
- 29 декабря 2022 13:15 Какие ракеты и откуда Россия выпустила по Украине 29 декабря - в Воздушных силах рассказали : Gazeta.ua 13:34
- 29 декабря 2022 12:58 "Нелепое варварство" - Кулеба обратился к миру из-за российских ракетных атак : Gazeta.ua 13:34
- Откуда и чем страна-террорист Россия ударила по Украине 29 декабря: подробности от ВСУ : DsNews 13:33
- В ВСУ озвучили позиции вылета российских ракет во время обстрела : РБК-Україна 13:16
- ВСУ сегодня сбили 54 из 69 российских ракет: Залужный обнародовал уточненные данные : Слово і Діло 13:11
- Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря : Українська правда 13:10
- 29 декабря 2022 12:03 Сколько российских ракет сбили ВСУ 29 декабря - Залужный рассказал : Gazeta.ua 12:34
- ОК "Юг": россия вывела в Черное море надводный и подводный ракетоносители с 20 "Калибрами" : Odessa Online 11:59
- Российский флот вывел в Черное море 20 "Калибров" : ПрессОрг24 10:42
- 29 декабря 2022 10:18 Российская атака по Одесщине - сбита 21 ракета : Gazeta.ua 10:34
- 29 декабря 2022 09:39 Россия выпустила по Украине более 120 ракет - Подоляк : Gazeta.ua 10:34
- 29 декабря 2022 10:16 После ракет РФ атакует Украину "мопедами" - Ким : Gazeta.ua 10:34
- Российский флот вывел в Черное море 20 "Калибров" : Front News International 09:29
- Враг начал обстрел украинских городов с моря и воздуха: ожидается до 100 ракет : Новости N 09:09
- Над Сумской областью сбили российскую ракету : Новое Время 09:01
- По Украине объявлена масштабная воздушная тревога: что известно : Online.ua 09:00
- Сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн - Арестович : Страна.ua 08:46
- В Украине масштабная воздушная тревога : Bigmir)net Новини 08:38
- Россия готова ударить по Украине из Черного моря 20 "Калибрамы" : Главком 08:35
- 29 декабря 2022 08:01 Воздушная тревога - сообщают о первых пусках ракет по УкраинеОновлено : Gazeta.ua 08:34
- В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, Россия запускает ракеты : УНИАН 08:13