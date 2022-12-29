Пять поездов Укрзалізниці задерживаются из-за ракетных обстрелов (40)

- 29.12.2022 11:04 Несмотря на ракетные удары поезда продолжают идти : Одессит.ua 11:59
- Задерживаются шесть поездов харьковского направления : NewsRoom.kh.ua 11:54
- Некоторые харьковские поезда задерживаются : Status Quo 11:42
- УЗ сообщила о задержках поездов из-за обесточивания в шести областях : Слово і Діло 11:41
- В "Укрзализныце" сообщили о задержках в движении поездов : Lenta.ua 11:37
- Декабрь, 29 в 11:15 Восемь поездов следуют с задержкой из-за частичного обесточивания - Укрзализныця : ICTV Факти 11:36
- Укрзализныця предупреждает о задержке восьми поездов : Укринформ 11:32
- 10:42 29.12.2022 "Укрзализныця" сообщила о задержке 8-ми поездов на 30 минут и более из-за ракетной атаки : Интерфакс-Україна 11:30
- В "Укрзализныце" сообщили о задержке поездов из-за сегодняшних обстрелов : Finance.UA 11:26
- Ряд поездов задерживаются из-за обесточивания - УЗ : Donbass.UA 11:22
- 29 декабря 2022, 10:44 Обесточение в шести областях задерживают в пути несколько поездов: УЗ предоставила перечень : Українські національні новини 11:13
- 29 декабря 2022, 10:58 Из-за обесточивания задерживаются железнодорожные рейсы: пассажиров поезда Киев-Краматорск пересаживают в вагоны под тепловозом : Східний варіант 11:13
- Массированный обстрел Украины: в "УЗ" сообщили о задержке поездов : Vesti.ua 11:13
- Шесть харьковских поездов опаздывают из-за обесточивания - Укрзализныця : Медиа-группа Объектив 11:09
- "Укрзализныця" предупредила о задержке восьми поездов (СПИСОК) : DsNews 11:03
- "Укрзализныця" предупредила о задержке восьми поездов : Depo 11:03
- УЗ сообщила о задержке поездов в нескольких регионах Украины : РБК-Україна 11:01
- Пять поездов Укрзалізниці задерживаются из-за ракетных обстрелов : ЛІГАБізнесІнформ 10:47
- Обесточивание задерживают поезда в дороге, один прибыл с опозданием из-за сбитого "шахеда" - УЗ : ПрессОрг24 10:43
- Поезда Укрзализныци задерживаются из-за точечного обесточивания : Матриця свободи 10:38
- В Украине из-за обстрелов задерживаются поезда : Новости N 10:38
- Укрзализныця: Из-за точечного обесточивания задерживаются пять поездов : Центр журналистских расследований 10:37
- "Посреди колеи лежали обломки сбитого Shahed". В Украине задерживается ряд поездов : Гордон 10:35
- "Укрзализныця" предупредила о задержках нескольких поездов из-за утренних обстрелов : UA.News 10:26
- Ракетная атака по Украине: в Укрзалізниці заявили о задержке поездов : Наше Місто Дніпро 10:23
- На фоне российских обстрелов. Пять поездов Укрзализныци задерживаются из-за обесточивания : Новое Время 10:15
- В "Укрзализныце" сообщили о задержке поездов из-за сегодняшнего обстрела : УНИАН 10:13
- В "Укрзализнице" предупредили о задержке поездов из-за обстрелов : Новини Донбасу 10:09
- Укрзализныця сообщила о задержке 5 поездов из-за точечного обесточивания : Еспресо TV 10:04
- Укрзализныця предупредила о задержке отдельных поездов : DsNews 10:03
- Укрзализныця сообщила о задержке поездов в результате обесточивания : 24 канал 10:00
- В Укрзализныце предупредили о задержке пяти поездов : Укринформ 09:46
- "Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за обесточивания: список : РБК-Україна 09:46
- 29 декабря 2022, 09:17 Обесточивание задерживают поезда в дороге, один прибыл с опозданием из-за сбитого "шахеда" - УЗ : Українські національні новини 09:43
- Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за обесточивания : Український Бізнес Ресурс 09:42
- 5 поездов Укрзализныци задерживаются из-за обесточивания: направления и график : УП: Економічна правда 09:34
- 29 декабря 2022 09:17 В Укрзализныце сообщили об опоздании ряда поездов: какие рейсы и на сколько задерживаются : thePage 09:24
- "Укрзалізниця" заявила о задержке поездов: Россия атаковала инфраструктуру : Obozrevatel 09:16
- "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов: что произошло : ТСН.ua 09:16