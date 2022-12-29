Пять поездов Укрзалізниці задерживаются из-за ракетных обстрелов (40)

ЛІГАБізнесІнформ 2022.12.29 10:47

29.12.2022, 09:47 Из-за точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов Укрзалізниці из 77 следуют с задержкой более 30 минут, сообщили в УЗ. Задерживаются рейсы: No7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37 No1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07 No129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39 No149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39 No65/66 Умань - Харьков +0:37 Киевская кольцевая электричка идет по расписанию.