Утренняя атака на Киев: есть пострадавшие, среди них - ребенок (28)

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- В Киеве 40% жителей остаются без света после ракетной атаки : РБК-Україна 11:46
- После ракетной атаки в Киеве без света остались 40% потребителей - Кличко : Новое Время 11:46
- Ракетная атака на Киев: 40% жителей города остались без света : ТСН.ua 11:46
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- 29 декабря 2022, 11:24 40% Киева без света после ракетной атаки - мэр : Українські національні новини 11:43
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- Декабрь, 29 в 11:31 16 из 16: ПВО в Киеве уничтожила все вражеские ракеты : ICTV Факти 11:36
- Известно о трех пострадавших в результате ракетной атаки столицы, - мэр Киева Кличко : Судово-юридична газета 11:21
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- В Киеве могут быть перебои со светом - Кличко : Kosatka.Media 10:42
- Утренняя атака на Киев: есть пострадавшие, среди них - ребенок : Status Quo 10:42
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- Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в Киеве : Finance.UA 10:26
- Обстрел Киева: вследствие атаки есть пострадавшие, в том числе ребенок : РБК-Україна 10:16
- В Киеве могут быть перебои со светом и водоснабжением, - Кличко : RegioNews 10:10
- В Киеве возможны перебои со светом и водой - Кличко : УП: Економічна правда 10:04
- 09:34 29.12.2022 Кличко предупредил о возможных перебоях с электроэнергией и водоснабжением в Киеве : Интерфакс-Україна 10:01
- Кличко предупредил о перебоях со светом и порекомендовал запасаться водой : ОстроВ 10:01
- Ракетная атака на Киев: в городе могут быть перебои со светом : ТСН.ua 10:01
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- Киев - под ракетной атакой: известно о 2 пострадавших : 24 канал 10:00
- Кличко предупредил о возможных перебоях со светом и водой в Киеве : 24 канал 10:00
- 29 декабря 2022, 09:28 В Киеве могут быть перебои со светом: власти рекомендуют зарядить устройства : Українські національні новини 09:43
- 29.12.22 09:27 В Киеве возможны перебои со светом, - Кличко : Цензор.Нет 09:32
- Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в Киеве : РБК-Україна 09:31