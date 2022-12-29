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Утренняя атака на Киев: есть пострадавшие, среди них - ребенок

Утренняя атака на Киев: есть пострадавшие, среди них - ребенок (28)

Status Quo 2022.12.29 10:42
29.12.2022, 10:19 В результате ракетной атаки на Киев утром 29 декабря пострадали трое человек, в том числе 14-летняя девочка. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, людей спасли из поврежденного частного дома в Дарницком районе. Медики оказали пострадавшим первую помощь на месте, а после - госпитализировали. Сейчас спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Автор: Елена Ищук
КИЕВ, АТАКА, СВЕТ, КЛИЧКО, ПЕРЕБОЙ, ОБЛОМОК, Кличко, Киев, Россия, Украина

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