В Киеве сбиты российские ракеты: обломками повреждены частные дома (26)

Online.ua 2022.12.29 11:00

29 декабря, 10:03 В Киеве силами ПВО сбиты российские ракеты, обломки которых повредили частные дома в одном из районов города, детскую площадку и здание промышленного предприятия. Источник: КМВА В Киеве сбиты российские ракеты Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе, - сообщает военная администрация города.