В Киеве сбиты российские ракеты: обломками повреждены частные дома (26)

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- 29.12.22 09:48 Обломки сбитых ракет повредили два дома, промышленное предприятие и детскую площадку в 3-х районах Киева, - КМВА (обновлено) : Цензор.Нет 10:02
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