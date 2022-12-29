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Россия выпустила по Украине более 120 ракет - ОП

Россия выпустила по Украине более 120 ракет - ОП (30)

ОстроВ 2022.12.29 11:01
29.12.2022 10:53. В Офисе президента Украины сообщили, что утром 29 декабря россия выпустила по территории Украины более 120 ракет. Об этом написал в Твиттере заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Более 120 ракет, запущенных "злым русским миром", чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и массово убить гражданское население", - написал Подоляк. Также заместитель главы Офиса президента Украины написал: "Ждем дальнейших
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