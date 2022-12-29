Над Одесской областью сбили 21 ракету, но энергетическая инфраструктура повреждена (30)

- В Ивано-Франковской области российская ракета влетела в дом : NewsRoom.kh.ua 11:54
- В селе в Ивано-Франковской области - "прилет" в жилой дом : Новини Донбасу 11:39
- Во время массированной атаки РФ ракета попала в дом под Ивано-Франковском : Головне в Україні 11:35
- Над Одесщиной сбита 21 ракета: есть разрушение энергосистемы : Главком 11:35
- Российская ракета попала в дом на Прикарпатье, но чудом не разорвалась (ФОТО) : DsNews 11:33
- 29.12.22 11:02 Российская ракета попала в дом в Ивано-Франковской области. ВИДЕО : Цензор.Нет 11:32
- В Ивано-Франковской области российская ракета попала в жилой дом, но не взорвалась: в ОП показали фото последствий : Новое Время 11:31
- В Одесской области обломки ракеты попали в дом : 24 канал 11:30
- Силы ПВО сбили 21 ракету над Одесской областью : UA.News 11:27
- Ракетная атака на Одесчину: есть попадание в инфраструктуру : Бессарабiя.UA 11:13
- Над Одесской областью сбили 21 ракету - ОВА : Bigmir)net Новини 11:08
- 29 декабря 2022 10:34 Над Одесской областью сбили 21 ракету, однако энергетическая инфраструктура повреждена : Dynamomania.com 11:04
- Над Одесской областью сбили 21 ракету- Марченко : ОстроВ 11:01
- 10:20 29.12.2022 ПВО сбили над Одесской областью 21 ракету, но есть повреждения энергетической инфраструктуры - глава ОВА : Интерфакс-Україна 11:00
- Утром 29 декабря над Одесской областью сбили 21 ракету : Vesti.ua 10:43
- Над Одесской областью сбили 21 ракету, но энергетическая инфраструктура повреждена : Українська правда 10:40
- Над Одесской областью силы ПВО сбили 21 российскую ракету - ОВА : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- Над Одесской областью сбили 21 ракету, - глава ОВА : Новости N 10:38
- Над Одесской областью сбили 21 ракету, есть и повреждения энергоинфраструктуры - ОВА : Гордон 10:35
- 29 декабря, 10:20 Над Одесской областью силы ПВО сбили 21 вражескую ракету : Dumskaya.net 10:33
- 29.12.22 10:16 Над Одесской областью сбита 21 ракета, обломки упали на жилой дом, пострадавших нет, - ОВА : Цензор.Нет 10:32
- Над Одесчиной сбили 21 вражескую ракету : Укринформ 10:31
- Силы ПВО сбили более 20 ракет над Одесской областью : РБК-Україна 10:31
- Над Одесской областью сбили 21 ракету: Марченко рассказал о последствиях обстрела : 24 канал 10:30
- На Одесчине обломки ракеты попали в жилой дом : Укринформ 10:16
- Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в Одесской области : Vesti.ua 10:13
- 29 декабря, 09:58 В Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом : Dumskaya.net 10:03
- 29.12.22 09:52 Обломками крылатой ракеты поврежден жилой дом в Одесской области : Цензор.Нет 10:02
- 09:53 29.12.2022 В с.Степовое на Одещине обломком ракеты поврежден жилой дом - К.Тимошенко : Интерфакс-Україна 10:01
- В селе в Одесской области обломки вражеской ракеты попали в жилой дом : РБК-Україна 10:01