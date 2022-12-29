Над Одесской областью сбили 21 ракету, но энергетическая инфраструктура повреждена (30)

Українська правда 2022.12.29 10:40

Елена Рощина - Четверг, 29 декабря 2022, 10:22 Защитники Украины сбили 21 ракету над Одесской областью за утро четверга 29 декабря, но часть ракет повредила энергетическую инфраструктуру. Источник: глава Одесской ОГА (ОГА) Максим Марченко Прямая речь Марченко: "Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета! Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью пострадавших нет.