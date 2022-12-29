Львов обесточен на 90% - мэр (28)

MY.UA 2022.12.29 10:38

29 декабря, 08:06 Вследствие утренней ракетной атаки 29 декабря Львов обесточен на 90%. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. "90% города - без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - говорится в сообщении мэра. Новини від Корреспондент. net в Telegram. Источник материала