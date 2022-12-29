Львов обесточен на 90% - мэр (28)

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- Почти весь Львов остался без света из-за обстрелов рф - подробности : Флот2017 11:27
- Садовый заявил, что 90% Львова осталось без света : УНИАН 11:13
- Ракетная атака по Львову: 90% города осталось без света : RegioNews 11:10
- Из-за обстрелов рф большая часть Львова осталась без света : Матриця свободи 11:08
- Ракетная атака на Украину: 90% Львова осталось без света : Lenta.ua 11:07
- В результате утренних обстрелов РФ 90% Львова без света - Садовый : Прямий канал 11:06
- Во Львове 90% потребителей остаются без света - Садовой : Vesti.ua 10:43
- 90% Львова осталось без света - мэр : ПрессОрг24 10:43
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- Почти весь Львов оказался без света. Не ходит электротранспорт : Громадське телебачення 10:35
- 29 декабря 2022 10:24 Львов на 90% остался без света из-за обстрелов - Садовой : Dynamomania.com 10:34
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- Во Львове прогремели взрывы. 90% города без света, возможны перебои с водой - Садовой : Страна.ua 10:31
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- 29 декабря 2022, 09:56 90% Львова осталось без света - мэр : Українські національні новини 10:13
- 90% Львова - без света : Головне в Україні 10:05
- Львов на 90% остался без света из-за обстрелов - Садовой : УП: Економічна правда 10:04
- 29.12.22 09:54 90% Львова - без света, могут быть перебои с водоснабжением, - мэр Садовый : Цензор.Нет 10:02
- 09:57 29.12.2022 Садовой: 90% Львова - без света : Интерфакс-Україна 10:01
- Из-за ракетного удара 90% Львова осталось без света : РБК-Україна 10:01