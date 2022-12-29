СБУ проводит проверку на объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области (30)

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- СБУ проводит проверку на объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области : Судово-юридична газета 15:21
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- В монастырях Московской церкви в Хмельницкой области проходят обыски (фото) : Главком 15:05
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- СБУ пришла с обысками в храмы УПЦ в Хмельницкой области : Vesti.ua 14:43
- В Хмельницкой области СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП : Преступности.нет 14:39
- СБУ пришла с проверкой в объекты УПЦ МП в Хмельницкой области : Громадське телебачення 14:36
- СБУ пришла с обысками в УПЦ МП в Хмельницкой области : RegioNews 14:10
- 13:06 29.12.2022 СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области : Интерфакс-Україна 13:46
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- 29 декабря 2022 13:12 СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области : Dynamomania.com 13:34
- СБУ проводит обыски в храмах УПЦ (МП) в Хмельницкой области : Информационный навигатор 13:34
- СБУ проводит обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области. Фото : Страна.ua 13:31
- СБУ провела меры безопасности на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области: появились подробности. Фото : Obozrevatel 13:16
- СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в Хмельницкой области: подробности : РИА Мелитополь 13:10
- 29 декабря 2022, 12:22 СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области : Українські національні новини 12:43
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- СБУ проводит обыски в Криворожской и Шепетовской епархиях : Спілка православних журналістів 12:20
- Осматривают территории, проверяют людей. СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области : Новое Время 11:46
- СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в Хмельницкой области: подробности : РБК-Україна 11:46
- СБУ на рассвете наведалась к УПЦ МП в Хмельницкой области : Українська правда 11:40
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