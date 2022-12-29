СБУ проводит проверку на объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области (30)

Судово-юридична газета 2022.12.29 15:21

15:09, 29 декабря 2022 Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве. Источник фото: СБУ Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на семи объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Хмельницкой области. В частности, речь идет о: