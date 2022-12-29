СБУ проводит следственные действия в горсовете Полтавы (73)

- СБУ вручила подозрение мэру Полтавы Александру Мамаю : Status Quo 21:42
- СБУ прижала полтавского Мамая за излишнюю разговорчивость (+фото) : CRiME 21:26
- Сдавал позиции ВСУ: меру Полтавы вручили подозрение : Флот2017 19:27
- Мэр Полтавы получил подозрение (фото) : Главком 18:05
- Мэру Полтавы сообщено подозрение в обнародовании размещения позиций ВСУ : OstanniPodii.com 17:00
- Мэру Полтавы вручили уведомление о подозрении : Вісті-UA.net 16:30
- СБУ вручила подозрение одиозному мэру Полтавы Александру Мамаю: подробности : СтопКор 16:20
- Мэру Полтавы сообщено о подозрении распространении секретной информации о ВСУ : Новини Донбасу 16:09
- Мэру Полтавы сообщили о подозрении - распространял данные о ВСУ : Крым.Реалии RFE/RL 15:44
- 29 декабря 2022 15:28 СБУ объявила подозрение мэру Полтавы : Dynamomania.com 15:34
- Мэру Полтавы объявили подозрение: распространял данные об ВСУ : Антикор.com.ua 15:15
- СБУ пришла к дружбану Кивы, мэру Полтавы Александру Мамаю из-за помощи оккупантам : Znaj.ua 15:15
- 29 декабря, 14:43 Мэру Полтавы сообщили о подозрении в разглашении информации о размещении Сил обороны : Dumskaya.net 15:03
- СБУ сообщила о подозрении мэру Полтавы : Odessa Online 14:59
- Мэру Полтавы объявлено подозрение за распространение секретной информации о ВСУ : Николаевские новости 14:56
- СБУ проводит следственные действия в горсовете Полтавы : РИА Мелитополь 14:41
- Мэра Полтавы Мамая обвиняют в разглашении тайной военной информации : Job-Sbu.org 14:38
- СБУ вручила подозрение мэру Полтавы Александру Мамаю: что известно : Факти 14:34
- Мэру Полтавы сообщили о подозрении, - СБУ : Depo 14:33
- Должность не дает ума: СБУ задержала мэра Полтавы по подозрению в помощи врагу : Апостроф 14:30
- СБУ вручила подозрение мэру Полтавы - источник : Front News International 14:29
- 29 декабря 2022 13:45 Мэра Полтавы посетила прокуратура: Мамаю вручили подозрение в распространении данных о дислокации ВСУ : thePage 14:24
- СБУ сообщила мэру Полтавы о подозрении в распространении информации о размещении ВСУ : Судово-юридична газета 14:21
- СБУ подозревает мэра Полтавы в распространении данных о ВСУ : Lenta.ua 14:07
- Городскому голове Полтавы Мамаю СБУ вручила подозрение - СМИ : Прямий канал 14:06
- По материалам СБУ сообщено о подозрении мэру Полтавы : ОстроВ 14:01
- СБУ объявила подозрение мэру Полтавы Александру Мамаю : Online.ua 14:00
- СБУ объявила подозрение мэру Полтавы : Укринформ 13:47
- Мэру Полтавы сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ - СБУ : Страна.ua 13:46
- 29.12.2022 в 13:27 Мэру Полтавы объявили подозрение: распространял данные об ВСУ : InfoResist.org 13:45
- Официально: СБУ сообщила о подозрении мэру Полтавы : ПрессОрг24 13:43
- СБУ вручила подозрение мэру Полтавы - источник : ПрессОрг24 13:42
- СБУ сообщила мэру Полтавы о подозрении в распространение информации о размещении ВСУ : Слово і Діло 13:41
- Разглашение тайной военной информации: мэру Полтавы грозит до 12 лет тюрьмы, детали от СБУ : Politeka 13:40
- Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение работники СБУ : Парламент.UA 13:39
- Мэру Полтавы сообщили о подозрении : Job-Sbu.org 13:38
- Декабрь, 29 в 13:28 Распространял данные о ВСУ: Мэр Полтавы Мамай получил подозрение от СБУ : ICTV Факти 13:36
- Мэру Полтавы сообщили о подозрении. Он незаконно распространял информацию о дислокации военных - СБУ : Громадське телебачення 13:36
- Мэру Полтавы вручили подозрение: проходят обыски. ФОТО : From-UA.com 13:35
- Мэру Полтавы сообщили о подозрении в распространении данных о размещении ВСУ : Гордон 13:35
- СБУ вручила подозрение мэру Полтавы - источник : Инфолайн 13:34
- 29 декабря 2022 12:38 Мэру Полтавы вручили подозрениеОновлено : Gazeta.ua 13:34
- 29.12.22 12:11 СБУ сообщила о подозрение мэру Полтавы Мамаю. ФОТО (обновлено) : Цензор.Нет 13:32
- Грозит до 12 лет тюрьмы. СБУ официально сообщила о подозрении мэру Полтавы Мамаю за разглашение данных о размещении ВСУ : Новое Время 13:31
- Мэру Полтавы СБУ вручила подозрение: первые детали (фото) : ТСН.ua 13:31