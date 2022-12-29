СБУ проводит следственные действия в горсовете Полтавы (73)

РИА Мелитополь 2022.12.29 14:41

29 декабря 2022, 14:34 Утром 29 декабря сотрудники СБУ проводят следственные действия в помещении Полтавского городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина". Известно, что с утра в сессионном зале городской голова Полтавы Александр Мамай проводил встречу со спортсменами. По информации источников издания, на выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и повели в его рабочий кабинет.