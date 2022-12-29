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У границы Украины вдвое меньше россиян, чем было перед наступлением на Киев в феврале - Генштаб

У границы Украины вдвое меньше россиян, чем было перед наступлением на Киев в феврале - Генштаб (34)

Новое Время 2022.12.29 15:01
29 декабря, 14:43 Россия держит 22 тысяч своих военных у украинских границ (Фото:Минобороны РФ) На территории Беларуси, Брянской и Курской областей России вблизи Украины сейчас находится 22 тысячи российских военнослужащих, что вдвое меньше, чем было перед полномасштабным вторжением 24 февраля. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
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