Силы обороны продвинулись к Кременной на 2,5 км, оккупанты думают о сдаче в плен - Генштаб ВСУ (31)

Гордон 2022.12.29 14:05

Сегодня 13.37 Украинские военные за последнюю неделю продвинулись до 2,5 км в направлении города Кременная в Луганской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 29 декабря, который транслировало Военное телевидение Украины. По словам Громова, среди офицерского состава второго армейского корпуса РФ,