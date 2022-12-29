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В Минобороны ответили на обвинения в падении ракеты на территории беларуси

В Минобороны ответили на обвинения в падении ракеты на территории беларуси (39)

Укринформ 2022.12.29 21:32
29.12.2022 21:18 В Министерстве обороны Украины ответили на обвинение беларуси в падении ракеты С-300 на ее территории и заявили о готовности принять участие в расследовании инцидента. Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии Минобороны. "29 декабря белорусская сторона выразила протест в связи с нарушением в этот день воздушного пространства беларуси зенитной ракетой С-300,
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