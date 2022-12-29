В Минобороны ответили на обвинения в падении ракеты на территории беларуси (39)

- Украина готова расследовать инцидент с падением ракеты на территории Беларуси. Но с независимыми экспертами : UA-Футбол 21:42
- Падение ракеты С-300 в Беларуси: в Минобороны Украины ответили на обвинения Минска : Фокус 21:35
- В Минобороны ответили на обвинения в падении ракеты на территории беларуси : Укринформ 21:32
- Минобороны - о падении ракеты на территории Беларуси: Украина готова к расследованию инцидента : Obozrevatel 21:31
- Украина готова провести расследование из-за якобы падения ракеты в Беларуси, - Минобороны : Новости N 21:09
- Украина готова к объективному расследованию падения ракеты в Беларуси. Не исключена провокация - Минобороны : Громадське телебачення 21:06
- В Минобороны ответили на претензии Беларуси : DsNews 21:03
- Минобороны: Украина готова провести расследование из-за якобы падения ракеты в Беларуси : World News 20:35
- Карма в действии: Беларусь возмутилась падением ракеты на своей территории : Флот2017 20:27
- Минобороны: Украина готова провести расследование из-за якобы падения ракеты в Беларуси : Хвиля 20:05
- В Минобороны Украины ответили на заявления Беларуси о падении украинской ракеты на ее территории : Гордон 20:05
- Беларусь изначально пыталась замолчать падение ракеты: детали от журналиста : 24 канал 19:30
- 18:50 / 29.12.2022 А я вам покажу откуда на Беларусь нападение готовилось: в Брестской области была сбита ракета : Багнет 19:01
- Последствия могут быть катастрофическими: МИД Беларуси вызвал украинского посла : 24 канал 18:30
- Падение ракеты в Беларуси: у Лукашенко рассматривают две версии произошедшего : Вісті-UA.net 17:31
- Лукашенко уже в курсе. В Беларуси придумали "объяснение" падению ракеты под Брестом : РИА Мелитополь 17:10
- В Беларуси определились с "версией" касательно падения ракеты : Новости N 17:08
- Минобороны Беларуси определилось с "версией" о падении ракеты : Bigmir)net Новини 17:08
- В беларуси придумали объяснения падению ракеты под брестом, лукашенко сообщили : ПрессОрг24 16:42
- 29 декабря 2022 16:09 В Беларуси определились с "версией" касательно падения ракеты : Dynamomania.com 16:34
- В беларуси придумали объяснения падению ракеты под брестом, лукашенко сообщили : Инфолайн 16:33
- В Беларуси заявили о падении украинской ракеты на территории страны : Громадське телебачення 16:06
- В Беларуси определились с "версией" касательно падения ракеты : РБК-Україна 16:01
- В минобороны Беларуси официально прокомментировали инцидент с ракетой: подробности заявления : ТСН.ua 15:46
- В Беларуси заявили об упавшей украинской ракете : Кочегарка Горловская 15:41
- В Беларуси заявляют о падении на территории страны ракеты из Украины : Крым.Реалии RFE/RL 14:44
- На территории Беларуси упала ракета, Минск обвинил Украину (фото) : УНИАН 14:43
- В Беларуси заявили о падении ракеты, выпущенной с территории Украины : Vesti.ua 14:43
- 29 декабря 2022, 14:23 В беларуси придумали объяснения падению ракеты под брестом, лукашенко сообщили : Українські національні новини 14:43
- На Беларусь упала ракета: Лукашенко уже в курсе : From-UA.com 14:35
- 29 декабря 2022 14:13 Лукашенко уже в курсе. В Беларуси придумали "объяснение" падению ракеты под Брестом : Dynamomania.com 14:34
- 29.12.2022 в 14:16 В Беларуси упала ракета, у Лукашенко заявили, что украинская : InfoResist.org 14:30
- У Лукашенко выдвинули две версии падения ракеты в Беларуси : GlavPost.Com 14:30
- Власти Беларуси рассматривают 2 версии попадания ракеты С-30 на территорию страны: Лукашенко уже сообщили : Українська правда 14:10
- У Лукашенко заявили о падении "украинской ракеты" на территории Беларуси : Еспресо TV 14:04
- Беларусь сообщила о попадании "украинской" ракеты на ее территорию : DsNews 14:03
- Белорусы заявили о "прилете" украинской ракеты: об этом сообщили Лукашенко : Depo 14:03
- Лукашенко уже в курсе. В Беларуси придумали "объяснение" падению ракеты под Брестом : РБК-Україна 13:46
- В Беларуси заявили о падении украинской ракеты: Лукашенко отправил на место военных и следователей. Фото : Obozrevatel 13:31