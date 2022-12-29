Великобритания выделит Украине 2,3 млрд фунтов (30)

Версии.com 2022.12.29 17:30

Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд долларов) на поддержку Украины в 2023 году. Об этом сказал министр обороны страны Бен Уоллес, сообщает газета The Guardian в четверг, 29 декабря. "Еще 2,3 млрд фунтов стерлингов поддержки в следующем году, и мы убедимся, что у них есть системы вооружения, которые им нужны, и Соединенное Королевство поможет им купить их в других странах мира", - заявил Уоллес.