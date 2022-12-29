Великобритания выделит Украине 2,3 млрд фунтов (30)

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- 17:55 29.12.2022 Великобритания выделит 2,7 млрд долларов на поддержку Украины в 2023 году : Петр и Мазепа 18:09
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- Великобритания выделит Украине 2,3 млрд фунтов : DailyUA 17:23
- Великобритания выделит 2,7 млрд долларов на поддержку Украины в 2023 году : Судово-юридична газета 17:20
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- Великобритания в 2023 году выделит для поддержки Украины 2,3 млрд фунтов : ОстроВ 17:01
- Британия выделит Украине 2,3 млрд фунтов в 2023 году : Online.ua 17:00
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- Великобритания объявила о помощи Украине в размере 2,7 миллиарда долларов на 2023 год : ПрессОрг24 16:43
- Декабрь, 29 в 16:10 Британия выделяет 2,3 млрд фунтов поддержки для Украины в 2023 году : ICTV Факти 16:36
- Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2023 году : Громадське телебачення 16:36
- Великобритания в 2023 году выделит 2,3 млрд фунтов на поддержку Украины : УП Європейська правда 16:34
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- Великобритания выделит Украине 2,3 млрд фунтов : MY.UA 16:09
- Британия выделит 2,3 млрд фунтов в помощь Украине в 2023 году : Еспресо TV 16:04
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