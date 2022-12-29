Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям оккупантов с начала суток - Генштаб ВСУ (7)

Гордон 2022.12.29 21:35

Сегодня 21.18 Украинские военные нанесли 12 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов 29 декабря. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook. Еще один удар был нанесен по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов. "А наши ракетчики и артиллеристы за сутки поразили четыре пункта управления и три района сосредоточения живой силы оккупантов", - говорится в сообщении. Контекст: