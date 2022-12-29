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Фокус: Украина

Кампания систематических ударов. МИД Франции прокомментировал новую атаку РФ против Украины

Кампания систематических ударов. МИД Франции прокомментировал новую атаку РФ против Украины (10)

Новое Время 2022.12.29 15:46
29 декабря, 15:33 Последствия ракетного удара по Киеву (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko) Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, комментируя новый ракетный удар РФ по Украине, заявила о военном преступлении. Массированные обстрелы Украины По ее словам, РФ продолжила кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре, выпустив более 100 ракет - это рекорд. "Каждое из этих действий против гражданского населения является военным
РАКЕТА, УКРАИНА, ОККУПАНТ, АТАКА, КАЛИБР, УДАР, Украина, Россия, Киев
2022.12.30 (10)

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