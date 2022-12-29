Кампания систематических ударов. МИД Франции прокомментировал новую атаку РФ против Украины (10)

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- 30 декабря 2022, 02:35 Зеленский: возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали во тьме : Українські національні новини 02:43
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- Зеленский предупредил о еще одном возможном ударе РФ в этом году : MY.UA 00:38
- Ракетный потенциал РФ уменьшается - ГУР Минобороны Украины : Гордон 00:35
- Зеленский предупредил о новой возможной попытке РФ погрузить Украину в темноту на Новый год : FinOboz 00:27
- Зеленский предупредил о новой возможной попытке РФ погрузить Украину в темноту на Новый год : Антикор.com.ua 00:15
- Зеленский не исключает повторной попытки РФ оставить украинцев без света на Новый год : УНИАН 00:13
- Зеленский: Возможно, Россия еще раз попытается погрузить Украину во тьму перед Новым годом : ЛІГАБізнесІнформ 00:08
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