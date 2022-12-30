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В оккупированном Донецке "бавовна" отправила на концерт к Кобзону подполковника Следкома РФ

В оккупированном Донецке "бавовна" отправила на концерт к Кобзону подполковника Следкома РФ (27)

DsNews 2022.12.30 17:33
В оккупированном Донецке погиб заместитель руководителя контрольно- следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск подполковник Евгений Рыбаков пятница, 30 декабря 2022, 17:24 Об этом говорится в сообщении СК РФ, передает "ДС". Сообщается, что Рыбаков погиб 30 декабря в результате артиллерийского обстрела. Напомним, 22 декабря бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так
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