В оккупированном Донецке "бавовна" отправила на концерт к Кобзону подполковника Следкома РФ (27)

DsNews 2022.12.30 17:33

В оккупированном Донецке погиб заместитель руководителя контрольно- следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск подполковник Евгений Рыбаков пятница, 30 декабря 2022, 17:24 Об этом говорится в сообщении СК РФ, передает "ДС". Сообщается, что Рыбаков погиб 30 декабря в результате артиллерийского обстрела. Напомним, 22 декабря бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так