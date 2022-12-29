29.12.2022 16:51 Украина порушила планы России на сегодняшний обстрел (2)

ДонПресс 2022.12.29 17:03

Россия две недели готовилась к сегодняшнему массированному удару, заявил - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам РФ делала на этот удар высокие ставки, но украинские силы ПВО показали невероятный результат, сбив 54 из 69 ракет. Он добавил, что все же есть повреждения, в частности, и энергообъектов, поэтому в некоторых областях ввели экстренные отключения света, чтобы избежать аварий.