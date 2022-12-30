Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля, - ISW (8)

РБК-Україна 2022.12.30 04:31

Пятница 30 декабря 2022 04:17 Фото: Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля (Getty Images) Автор: Олег Васкив Взрывы на военных объектах в тыловых районах РФ демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что Кремль не может защитить свою территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).