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Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля, - ISW

Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля, - ISW (8)

РБК-Україна 2022.12.30 04:31
Пятница 30 декабря 2022 04:17 Фото: Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля (Getty Images) Автор: Олег Васкив Взрывы на военных объектах в тыловых районах РФ демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что Кремль не может защитить свою территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
ЭНГЕЛЬС, АЭРОДРОМ, АВИАБАЗА, РАЗВЕДКА, БОМБАРДИРОВЩИК, ПАНЦИРЬ, Россия, Украина, Великобритания, Саратов
2022.12.30 (8)

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