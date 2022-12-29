Двое пропавших в горах мужчин найдены мертвыми (2)

MY.UA 2022.12.29 20:08
29 декабря, 15:45
Поиски пропавших в горах Закарпатья мужчин завершены.
Двух украинцев обнаружили мертвыми.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Четверо мужчин исчезли в районе горы Поп Иван Мармаросский 25 декабря.
Украинские пограничники отдела получили от своих румынских коллег
информацию о задержании двух лиц, незаконно пересекших украинско-румынскую
границу.
Задержанные сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, но они
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, Ужгород
, Румыния