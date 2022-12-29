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Фокус: Украина

Двое пропавших в горах мужчин найдены мертвыми

Двое пропавших в горах мужчин найдены мертвыми (2)

MY.UA 2022.12.29 20:08
29 декабря, 15:45 Поиски пропавших в горах Закарпатья мужчин завершены. Двух украинцев обнаружили мертвыми. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Четверо мужчин исчезли в районе горы Поп Иван Мармаросский 25 декабря. Украинские пограничники отдела получили от своих румынских коллег информацию о задержании двух лиц, незаконно пересекших украинско-румынскую границу. Задержанные сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, но они
ПОГРАНИЧНИК, ГОРА, МУЖЧИНА, РУМЫНИЯ, ЗАКАРПАТЬЕ, ПОП, Мармаросский, Мармарошский, Украина, Ужгород, Румыния
2022.12.30 (2)

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