За сутки россияне нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов по Украине - Генштаб (40)

Громадське телебачення 2022.12.30 08:36

Виктория Коломиец 30 Декабря 2022 08:13 За прошедшие сутки, 29 декабря, российско-оккупационные войска нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. В настоящее время противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.