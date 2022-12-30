За сутки россияне нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов по Украине - Генштаб (40)

2022.12.30 (40)2022.12.29 (27) →
- Ночная атака дронов: Воздушные силы отчитались о сбитых "Шахедах" : Главком 11:05
- Вражеская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного : Inform.zp.ua 10:34
- ВСУ отразили вражеские атаки в районе 11 населенных пунктов на Донбассе - Генштаб : Front News International 10:29
- 310 дней войны: противник пытается наступать на трех направлениях : На пенсии 10:20
- ВСУ отразили атаки захватчиков в районах 11 населенных пунктов, - Генштаб : RegioNews 09:40
- 30.12.22 07:15 ВСУ отразили атаки врага в районах 11 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб : Цензор.Нет 09:32
- Враг пытается наступать на одном направлении - ВСУ : DailyUA 09:28
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе : Donbass.UA 09:22
- ВСУ отбили вражеские атаки в районе 11 населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб : Dnepr.Info 09:21
- В Генштабе рассказали, где сейчас наступают оккупанты : Слово і Діло 09:11
- Рашисты не оставляют попытки наступления на Бахмутском направлении - ВСУ : Матриця свободи 09:08
- Пока оккупанты наносят ракетные удары по мирным городам, ВСУ удачно уничтожают их командные пункты, - Генштаб : Факти 09:04
- 30 декабря, 08:41 Украинские защитники отбили атаки оккупантов около 11 населенных пунктов, - Генштаб : Dumskaya.net 09:03
- Главное за ночь: отражение атак армии РФ на Донбассе и масштабный пожар в Ростове-на-Дону : Online.ua 09:00
- На Бахмутском направлении, кроме обстрелов, оккупанты использовали против ВСУ и ударные беспилотники : Перший Міський Криворізький 09:00
- Дела фронтовые: ВСУ мужественно отражают атаки противника по всем направлениям : Одесса News 09:00
- Генштаб: Силы обороны отразили атаки врага возле11 населенных пунктов : Odessa Online 08:59
- ВСУ уничтожили еще около 700 оккупантов и десятки единиц их техники: данные Генштаба : Апостроф 08:45
- Еще сотни оккупантов стали "хорошими русскими" и уехали домой после встречи с ВСУ : УНИАН 08:43
- Генштаб ВСУ: российские войска пытаются улучшить тактическое положение в направлении Лимана и Купянска : Крым.Реалии RFE/RL 08:43
- За сутки россияне нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов по Украине - Генштаб : Громадське телебачення 08:36
- Сводка Генштаба: ВСУ отбили вражеские атаки в районе 11 населенных пунктов : UA.News 08:26
- 30 декабря 2022, 08:00 За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях : Східний варіант 08:13
- ВСУ уничтожили ракетный комплекс и склад боеприпасов оккупантов - Генштаб : Главком 08:05
- Что происходит на фронте 30 декабря. Сводка Генштаба ВСУ : Страна.ua 08:01
- Враг наступает на Бахмутском направлении, ВСУ поразили пункты управления: главное от Генштаба : 24 канал 08:00
- За сутки россияне нанесли 85 ракетных ударов, ВСУ отразили ряд атак на Донбассе - сводка Генштаба : ТСН.ua 07:46
- Враг пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях - Генштаб : ПрессОрг24 07:43
- Генштаб: ВСУ за сутки отразили 11 российских атак на Донбассе : MY.UA 07:38
- ВСУ поразили пять вражеских пунктов управления : MY.UA 07:38
- Силы обороны отбили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов, - Генштаб : Новости N 07:38
- Украинские военные 29 декабря отбили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов - Генштаб ВСУ : Гордон 07:35
- Силы обороны отбили вражеские атаки в районе 11 населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб : Головне в Україні 07:35
- 07:00 30.12.2022 За минувшие сутки враг нанес 85 ракетных и 35 авиаударов - Генштаб ВСУ : Интерфакс-Україна 07:30
- ВСУ отбили вражеские атаки в районе 11 населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб : РБК-Україна 07:16
- Оккупанты наступают на Бахмутском направлении: где украинские силы отразили атаки : Новое Время 07:16
- ВСУ поразили пять вражеских пунктов управления : Укринформ 07:16
- 30 декабря 2022, 07:01 Враг пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях - Генштаб : Українські національні новини 07:13
- Противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях, - Генштаб ВСУ : UATV 07:12