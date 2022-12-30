Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

За сутки россияне нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов по Украине - Генштаб (40)

Громадське телебачення 2022.12.30 08:36
Виктория Коломиец 30 Декабря 2022 08:13 За прошедшие сутки, 29 декабря, российско-оккупационные войска нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. В настоящее время противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.
ОККУПАНТ, ЛИМАНСКИЙ, ГЕНШТАБ, АВДЕЕВКА, АТАКА, БАХМУТ, Херсонская, Украина, Луганск, Россия, Донецк, Запорожье, Чернигов, Харьков, Херсон, Сумы, Нью-Йорк
2022.12.30 (40)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022