Прямиком в окно: появились детали попадания ракеты ПВО в дом на Прикарпатье (8)

Вісті-UA.net 2022.12.29 19:31

Мать и ребенок находились в соседней комнате Сегодня, 18:48 / Автор: Віталій Павлюк, vesti-ua.net В четверг, 29 декабря, российская ракета влетела в дома в селе Тлумацкой громады Ивано-Франковской области, где проживают женщина с ребенком. Детали ракетного удара сообщила руководительница Прикарпатья Светлана Онищук. По ее словам, на момент попадания мать и ребенок находились в соседней комнате.