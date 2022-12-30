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Прямиком в окно: появились детали попадания ракеты ПВО в дом на Прикарпатье

Прямиком в окно: появились детали попадания ракеты ПВО в дом на Прикарпатье (8)

Вісті-UA.net 2022.12.29 19:31
Мать и ребенок находились в соседней комнате Сегодня, 18:48 / Автор: Віталій Павлюк, vesti-ua.net В четверг, 29 декабря, российская ракета влетела в дома в селе Тлумацкой громады Ивано-Франковской области, где проживают женщина с ребенком. Детали ракетного удара сообщила руководительница Прикарпатья Светлана Онищук. По ее словам, на момент попадания мать и ребенок находились в соседней комнате.
РАКЕТА, ТРЕВОГА, АТАКА, КИЕВ, ОБЛОМОК, ОБЛАСТЬ, Зеленский, Россия, Киев, Украина
2022.12.30 (8)

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