Прямиком в окно: появились детали попадания ракеты ПВО в дом на Прикарпатье (8)

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- 30 декабря 2022 02:43 Киев и область атаковали дроныОновлено : Gazeta.ua 03:34
- Киевщину атакуют "Шахеды", в столице работает ПВО : Укринформ 03:16
- 30 декабря 2022, 02:44 В Киеве работает ПВО : Українські національні новини 03:13
- Россия атаковала Киев "шахедами". Сработало ПВО : Еспресо TV 03:04
- В КМВА сообщили о ночной атаке дронов на Киев и работе ПВО : ТСН.ua 03:01
- В Одесской области почти полмиллиона потребителей остаются без света - ДТЭК : Слово і Діло 01:11
- В Киеве обломками сбитой ракеты повреждены два частных дома : Укринформ 00:16