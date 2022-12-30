Жеваго вышел из совета директоров Ferrexpo (12)

УНИАН 2022.12.30 11:43

Елена Коваленко 11:28, 30.12.22 После информации из СМИ о задержании бизнесмена совет директоров Ferrexpo провел специальное заседание. 27 декабря 2022 года на элитном курорте в Куршевеле (Франция) экс-нардепа задержали / фото УНИАН Украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго, арестованный во Франции, покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo. Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, после