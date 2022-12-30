Жеваго вышел из совета директоров Ferrexpo (12)

2022.12.30 (12)2022.12.29 (39) →
- 30 декабря 10:06 Константин Жеваго выходит из совета директоров Ferrexpo : Forbes Україна 12:42
- Жеваго после ареста решил выйти из совета директоров Ferrexpo : Гордон 12:35
- Ворскла продолжает опускаться в финансовую бездну - Жеваго вышел из совета директоров главного спонсора полтавчан : Футбол 24 12:35
- Жеваго вышел из совета директоров Ferrexpo : УНИАН 11:43
- Жеваго покидает совет директоров компании-спонсора Ворсклы Ferrexpo : UA-Футбол 11:42
- Тучи над Ворсклой сгущаются: олигарх Жеваго вышел из совета директоров главного спонсора полтавского клуба : FanDay.net 11:26
- Арестованный Жеваго покинул пост директора компании-спонсора Ворсклы : Спорт.ua 11:20
- Арест Жеваго: бизнесмен и экснардеп вышел из совета директоров Ferrexpo : УП: Економічна правда 10:04
- 30 декабря 2022 09:39 Арест Жеваго: президент "Ворсклы" вышел из совета директоров Ferrexpo : Dynamomania.com 10:04
- Жеваго решил покинуть совет директоров Ferrexpo : Український Бізнес Ресурс 09:13
- Константин Жеваго после ареста решил выйти из совета директоров Ferrexpo : Fin.org.ua 09:04
- Константин Жеваго после ареста решил выйти из совета директоров Ferrexpo : Укрудпром 08:43