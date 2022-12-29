Сбиты десятки ракет и дронов: Воздушные силы ВСУ подвели итоги "работы" ПВО 29 декабря (1)

Апостроф 2022.12.29 13:45
четверг, 29 декабря 2022, 13:34
Во время массированной ракетной атаки на Украину в четверг 29 декабря силы
ПВО продемонстрировали поразительные результаты - из 69 выпущенных
вражеских боеприпасов украинские бойцы сбили 54.
Об этом сообщает центр мониторинга в Telegram-канале.
Так, украинские бойцы уничтожили 11 баражирующих боеприпасов "Shahed-
131/136", которые российские оккупанты выпустили в восточном направлении.
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