Сбиты десятки ракет и дронов: Воздушные силы ВСУ подвели итоги "работы" ПВО 29 декабря (1)

Апостроф 2022.12.29 13:45

четверг, 29 декабря 2022, 13:34 Во время массированной ракетной атаки на Украину в четверг 29 декабря силы ПВО продемонстрировали поразительные результаты - из 69 выпущенных вражеских боеприпасов украинские бойцы сбили 54. Об этом сообщает центр мониторинга в Telegram-канале. Так, украинские бойцы уничтожили 11 баражирующих боеприпасов "Shahed- 131/136", которые российские оккупанты выпустили в восточном направлении.