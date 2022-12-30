Падение ракеты в Беларуси. Минобороны РБ пытается обвинить Украину в "провокации" (15)

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- Умышленная провокация: в Беларуси попытались обвинить Украину из-за падения ракеты : Вісті-UA.net 12:31
- Из Беларуси в рф вернули самолет, который наводит ракеты на цели - Гаюн : Слово і Діло 12:11
- В Беларуси попытались обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты : Front News International 11:29
- 30 декабря 2022 11:02 В Беларуси после падения ракеты на ее территории заговорили о "провокациях ВСУ" : Dynamomania.com 11:04
- Падение ракеты в Беларуси. Минобороны РБ пытается обвинить Украину в "провокации" : Новое Время 10:46
- Беларусь рассматривает две версии падения ракеты на своей территории. В минобороны РБ заговорили о "сознательной провокации" : Гордон 10:35
- Новый шантаж Лукашенко. История с ракетой на территории Беларуси получила продолжение : Главком 10:35
- В Беларуси назвали две версии падения ракеты на своей территории : ТСН.ua 10:16
- В Беларуси после падения ракеты на ее территории заговорили о "провокациях ВСУ" (видео) : УНИАН 10:13
- Белорусский военачальник прокомментировал инцидент с падением ракеты : Lenta.ua 10:07
- В Беларуси выдвинули две версии падения ракеты в Брестской области, одна из них - "преднамеренная провокация ВСУ" : Еспресо TV 10:04
- "Спланированная провокация": в Беларуси выдвинули новую версию падения ракеты на своей территории : Obozrevatel 09:46
- В Беларуси попытались обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты : РБК-Україна 09:31
- В Минобороны Белоруссии прокомментировали сообщение о падении ракеты : Версии.com 09:30
- В беларуси придумали объяснения падению ракеты под брестом, лукашенко сообщили : MY.UA 08:38