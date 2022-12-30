Падение ракеты в Беларуси. Минобороны РБ пытается обвинить Украину в "провокации" (15)

Новое Время 2022.12.30 10:46

30 декабря, 10:37 Обломки ракеты в Беларуси (Фото:via Белорусский Гаюн / Telegram) В Минобороны Беларуси считают, что падение ракеты на территории страны в четверг, 29 декабря, якобы может быть "умышленной провокацией" со стороны украинских военных. Соответствующий комментарий начальника белорусских зенитных ракетных войск Кирилла Казанцева обнародовало Минобороны РБ в Telegram. Он отметил, что снаряд якобы прилетел с украинской стороны.