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Падение ракеты в Беларуси. Минобороны РБ пытается обвинить Украину в "провокации"

Падение ракеты в Беларуси. Минобороны РБ пытается обвинить Украину в "провокации" (15)

Новое Время 2022.12.30 10:46
30 декабря, 10:37 Обломки ракеты в Беларуси (Фото:via Белорусский Гаюн / Telegram) В Минобороны Беларуси считают, что падение ракеты на территории страны в четверг, 29 декабря, якобы может быть "умышленной провокацией" со стороны украинских военных. Соответствующий комментарий начальника белорусских зенитных ракетных войск Кирилла Казанцева обнародовало Минобороны РБ в Telegram. Он отметил, что снаряд якобы прилетел с украинской стороны.
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2022.12.30 (15)

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