Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский об очередной ракетной атаке: Россия загоняет себя в тупик

Зеленский об очередной ракетной атаке: Россия загоняет себя в тупик (7)

ДнепрCity.net 2022.12.29 23:33
30.12.2022 Российская Федерация с каждым новым ракетным ударом по Украине исчерпывает свои запасы, и страна-агрессор лишь глубже загоняет себя в тупик. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства. "В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан.
РАКЕТА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ТЕРРОРИСТ, ВОИН, ТУПИК, РОССИЯ, Зеленский, Украина, Россия, Киев, Одесса, Херсон, Ужгород, Львов, Винница
2022.12.30 (7)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022