Зеленский об очередной ракетной атаке: Россия загоняет себя в тупик (7)

ДнепрCity.net 2022.12.29 23:33

30.12.2022 Российская Федерация с каждым новым ракетным ударом по Украине исчерпывает свои запасы, и страна-агрессор лишь глубже загоняет себя в тупик. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства. "В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан.