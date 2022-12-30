Зеленский об очередной ракетной атаке: Россия загоняет себя в тупик (7)

2022.12.30 (7)2022.12.29 (15) →
- Зеленский: с каждым ракетным ударом россия только глубже загоняет себя в тупик : ПрессОрг24 01:42
- Россия только глубже загоняет себя в тупик. Обращение Владимира Зеленского 29.12.2022 : ФK Динамо Київ 00:40
- 29 декабря 2022 23:32 Зеленский назвал регионы, где сейчас самые большие перебои со светом : Gazeta.ua 00:34
- Зеленський про чергову ракетну атаку: Росія заганяє себе в глухий кут : Антикор.com.ua 00:15
- 30 декабря 2022, 00:02 Зеленский: с каждым ракетным ударом россия только глубже загоняет себя в тупик : Українські національні новини 00:13
- Зеленский: С каждым ракетным ударом Россия только глубже загоняет себя в тупик. Все это должно завершиться трибуналом : Гордон 00:05
- 29.12.22 23:45 Ракет в России становится все меньше, все это должно завершиться трибуналом, - Зеленский. ВИДЕО : Цензор.Нет 00:02