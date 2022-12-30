30 декабря 2022, 10:16 Великобритания передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования (25)

2022.12.30 (25)2022.12.29 (33) →
- Не будут лишними: в Британии объяснили, зачем выделяют Украине 3,2 млрд фунтов : Апостроф 11:00
- Великобритания направила Украине оборудование для разминирования : Новини Live 10:57
- Великобритания передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования : ПрессОрг24 10:43
- 30 декабря 2022, 10:16 Великобритания передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования : Українські національні новини 10:43
- Британия направила в Украину партию оборудования для разминирования : Матриця свободи 10:38
- Великобритания передала Украине оборудование для разминирования : Front News International 10:29
- Британия передала Украине оборудование для разминирования : Судово-юридична газета 10:21
- Великобритания передала Украине оборудование для разминирования : Vesti.ua 10:13
- Британия передала Украине оборудование для разминирования: "Поможет очистить законную территорию" : DsNews 10:03
- Британия передала Украине оборудование для разминирования : Укринформ 10:01
- Британия передала Украине оборудование для поиска взрывных устройств и их обезвреживания : Новое Время 09:46
- Британия выделит 2,3 млрд фунтов на помощь Украине в 2023 году : Международный курьер 09:42
- Британия передала Украине оборудование для разминирования : РИА Мелитополь 09:40
- Великобритания передала Украине оборудование для разминирования : Преступности.нет 09:39
- Великобритания отправила Украине более тысячи металлоискателей и сотни комплектов для дезактивации взрывчаток : Еспресо TV 09:34
- Британия передала Украине оборудование для разминирования освобожденных территорий : UA.News 09:27
- Великобритания передала Украине оборудование для разминирования : Антикор.com.ua 09:14
- Украина получила от Великобритании оборудование для разминирования : MY.UA 09:08
- Декабрь, 30 в 8:53 Британия передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования : ICTV Факти 09:06
- Британия передала Украине оборудование для разминирования : РБК-Україна 09:01
- Великобритания выделит 2,3 миллиарда фунтов в поддержку Украины : Вечерние Вести 08:35
- Великобритания передала Украине оборудование для разминирования : УП Європейська правда 08:34
- Великобритания передала Украине оборудование для разминирования : Українська правда 08:10
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине : UA.News 06:26