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30 декабря 2022, 10:16 Великобритания передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования (25)

Українські національні новини 2022.12.30 10:43
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В правительстве Великобритании сообщили о передаче Украине металлодетекторов и комплектов для обезвреживания бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское правительство. Цитата "Великобритания передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь разминировать поля и сделать безопасными отвоеванные территории, гражданские дома и инфраструктуру", - говорится в сообщении.
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2022.12.30 (25)

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