30 декабря 2022, 10:16 Великобритания передала Украине металлоискатели и оборудование для разминирования (25)

Українські національні новини 2022.12.30 10:43

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В правительстве Великобритании сообщили о передаче Украине металлодетекторов и комплектов для обезвреживания бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское правительство. Цитата "Великобритания передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь разминировать поля и сделать безопасными отвоеванные территории, гражданские дома и инфраструктуру", - говорится в сообщении.