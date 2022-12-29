СБУ провела совместную операцию со спецслужбой Молдовы: ликвидирован международный канал побега уклонян в Евросоюз (видео) (1)

СтопКор 2022.12.29 23:20

За деньги злоумышленники предлагали украинским гражданам призывного возраста выехать за пределы нашего государства вне контрольно-пропускных пунктов Анастасия Ковалева 29.12.2022 22:00 Служба безопасности Украины совместно со спецслужбой Республики Молдова SIS (Служба информации и безопасности) заблокировала транснациональный канал нелегальной миграции в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.