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СБУ провела совместную операцию со спецслужбой Молдовы: ликвидирован международный канал побега уклонян в Евросоюз (видео) (1)

СтопКор 2022.12.29 23:20
За деньги злоумышленники предлагали украинским гражданам призывного возраста выехать за пределы нашего государства вне контрольно-пропускных пунктов Анастасия Ковалева 29.12.2022 22:00 Служба безопасности Украины совместно со спецслужбой Республики Молдова SIS (Служба информации и безопасности) заблокировала транснациональный канал нелегальной миграции в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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2022.12.30 (1)

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