СБУ провела совместную операцию со спецслужбой Молдовы: ликвидирован международный канал побега уклонян в Евросоюз (видео) (1)

СтопКор 2022.12.29 23:20
За деньги злоумышленники предлагали украинским гражданам призывного
возраста выехать за пределы нашего государства вне контрольно-пропускных
пунктов
Анастасия Ковалева 29.12.2022 22:00
Служба безопасности Украины совместно со спецслужбой Республики Молдова SIS
(Служба информации и безопасности) заблокировала транснациональный канал
нелегальной миграции в Евросоюз.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
ДЕНЬГИ, МОЛДОВА, ВЫЕЗД, СРОЧНОСТЬ, УКЛОНИСТ, ПЕРЕПРАВКА, Молдова
, Винница
, Украина
, Киев
, Чернигов