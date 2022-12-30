30.12.2022 17:39 "Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: какие условия (21)

Одессит.ua 2022.12.30 17:59

"Укрпочта" добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений. Получить почтовое отправление можно в автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты". По данным пресс-службы, получить свое отправление без предъявления документа можно при условии, если указан мобильный номер телефона получателя.