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30.12.2022 17:39 "Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: какие условия (21)

Одессит.ua 2022.12.30 17:59
"Укрпочта" добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений. Получить почтовое отправление можно в автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты". По данным пресс-службы, получить свое отправление без предъявления документа можно при условии, если указан мобильный номер телефона получателя.
УКРПОЧТА, ПОЛУЧАТЕЛЬ, ПОСЫЛКА, ДОКУМЕНТ, ЦЕННОСТЬ, ОТПРАВЛЕНИЕ, Укрпочты, Украина, Польша
2022.12.30 (21)

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