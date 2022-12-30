30.12.2022 17:39 "Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: какие условия (21)

2022.12.30 (21)2022.12.29 (4) →
- Укрпочта начала выдавать посылки без проверки документов : Український Бізнес Ресурс 18:13
- Отправления в отделениях "Укрпочты" теперь можно получать без документов, но есть ограничения : Факти 18:04
- 30.12.2022 17:39 "Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: какие условия : Одессит.ua 17:59
- На "Укрпочте" можно будет получать посылки без документов : Николаевские новости 15:56
- "Укрпочта" будет выдавать посылки без предъявления документов: что потребуется взамен : Вісті-UA.net 15:31
- "Укрпочта" будет выдавать посылки без документов : Версии.com 15:30
- На Укрпочте отменили документы: как теперь можно получить посылки : Стена 15:13
- "Укрпочта" изменила правила получения посылок: детали : Obozrevatel 14:31
- По регистрации и смс. Укрпочта начнет выдавать посылки без документов : Finance.UA 14:26
- "Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: условия : Bigmir)net Финансы 14:13
- "Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: какие условия : UA.News 13:26
- Новогодний подарок: Укрпочта разрешила клиентам получать посылки без документов : Today.ua 13:24
- Укрпочта изменит правила выдачи посылок в 2023 году: как это будет происходить : Апостроф 12:45
- 30 декабря 2022, 12:33 Укрпочта разрешила получать посылки без документов : Мiнфiн 12:37
- "Укрпошта" будет выдавать посылки без предъявления документов : Vesti.ua 11:43
- Укрпочта будет выдавать посылки без документов, но при одном условии : 24 канал 11:30
- 30 декабря 2022 10:53 На Укрпочте теперь можно получать отправления без документов - что для этого нужно : thePage 11:24
- По регистрации и смс. Укрпочта начнет выдавать посылки без документов : Новое Время 10:46
- Укрпочта разрешила получать посылки без документов: как это сделать : РБК-Україна 10:31
- "Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: какие условия : РБК-Україна 10:31
- "Укрпочта" разрешила получать посылки без документов: что для этого нужно : ТСН.ua 09:16