Оккупанты хотят захватить Донецкую область под Новый год, - Зеленский (13)

РБК-Україна 2022.12.30 00:01

Четверг 29 декабря 2022 23:47 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Владимир Костырин Российские оккупанты тщетно пытаются достичь успеха в Донецкой области, где идут ожесточенные бои, и выйти на админграницы, захватив весь регион. Интервенты поставили для себя задачу сделать это до конца текущего года. Об этом 29 декабря сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента