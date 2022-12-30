Оккупанты хотят захватить Донецкую область под Новый год, - Зеленский (13)

2022.12.30 (13)2022.12.29 (6) →
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- Президент сообщил о планах врага на востоке : MY.UA 01:38
- Президент сообщил о планах врага на востоке : Bigmir)net Новини 01:38
- 30 декабря 2022 00:31 Враг поставил себе новую задачу под Новый год - Зеленский : Gazeta.ua 01:33
- Рашисты ставят задачу захватить Донеччину к Новому Году, - Зеленский : ОстроВ 01:01
- Зеленский: враг не отказался от безумной идеи захватить Донецкую область : Odessa Online 00:59
- 30 декабря 2022, 00:30 Зеленский: оккупанты не отказались от идеи захватить Донетчину. Теперь ставят себе задачу под Новый год : Українські національні новини 00:43
- Президент: Враг не отказался от безумной идеи захватить Донбасс под Новый год : Укринформ 00:17
- Оккупанты все еще хотят захватить Донбасс под Новый год - Зеленский : УНИАН 00:13
- Каждая российская ракета закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом - Зеленский : Слово і Діло 00:11
- Оккупанты хотят захватить Донецкую область под Новый год, - Зеленский : РБК-Україна 00:01
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