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Умерла знаменитая британская дизайнер Вивьен Вествуд

Умерла знаменитая британская дизайнер Вивьен Вествуд (22)

MY.UA 2022.12.30 04:38
30 декабря, 02:09 Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в Англии в возрасте 81 года. "Вивьен до последнего мгновения продолжала заниматься любимыми делами - дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем", - сказано в сообщении. Как отмечается, Веструд последние минуты жизни провела в окружении семьи в
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2022.12.30 (22)

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