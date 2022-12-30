Умерла знаменитая британская дизайнер Вивьен Вествуд (22)

MY.UA 2022.12.30 04:38

30 декабря, 02:09 Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в Англии в возрасте 81 года. "Вивьен до последнего мгновения продолжала заниматься любимыми делами - дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем", - сказано в сообщении. Как отмечается, Веструд последние минуты жизни провела в окружении семьи в