Байден подписал американский госбюджет на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине (26)

- Байден подписал бюджет США на 2023 год, предусматривающий многомиллиардную помощь Украине : Антирейд 12:08
- "Решающая помощь Украине": Байден подписал бюджет США на 2023 год : Главком 11:35
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине : World News 11:35
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине : Хвиля 10:35
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью для Украины : Front News International 10:29
- 30 декабря 2022, 10:02 Байден подписал бюджет США на 2023 год, предусматривающий многомиллиардную помощь Украине : Мiнфiн 10:07
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью для Украины : Преступности.нет 09:39
- 30.12.22 09:14 Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине : Цензор.Нет 09:32
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей помощью для Украины" : Dozeninfo 09:22
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине : Антикор.com.ua 09:12
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с помощью для Украины на миллиарды долларов : Український Бізнес Ресурс 08:43
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с решающей помощью для Украины : UATV 08:12
- Байден подписал бюджет США на 2023 год : ПрессОрг24 07:42
- Байден подписал бюджет с "решающей помощью" для Украины : ЛІГАБізнесІнформ 07:38
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей помощью для Украины" : Головне в Україні 07:35
- Теперь окончательно: Байден подписал бюджет с миллиардами для Украины : Апостроф 07:30
- 30.12.2022, 07:02 В бюджете США заложили $45 миллиардов помощи Украине : АСН.in.ua 07:10
- Байден подписал бюджет США на 2023 год: помощь Украине составит $45 миллиардов : MY.UA 07:08
- Декабрь, 30 в 6:51 Байден подписал бюджет США на 2023 год: помощь Украине составит $45 миллиардов : ICTV Факти 07:06
- Байден подписал американский госбюджет на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине : Еспресо TV 06:04
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей" помощью Украины : FinOboz 02:27
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с помощью для Украины : ТСН.ua 02:16
- 30 декабря 2022, 01:42 Байден подписал бюджет США на 2023 год : Українські національні новини 02:13
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей помощью для Украины" : Українська правда 02:10
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей" помощью Украины : ДнепрCity.net 02:03
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей" помощью Украины : РБК-Україна 01:46