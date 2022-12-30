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Байден подписал американский госбюджет на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине

Байден подписал американский госбюджет на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине (26)

Еспресо TV 2022.12.30 06:04
30 декабря, 2022 пятница 05:35 Президент США Джо Байден подписал законодательный акт с государственным бюджетом на $1,7 трлн, содержащий почти $45 млрд помощи Украине и союзникам для противостояния агрессии России Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. "Президент подписал закон HR 2617 о сводных ассигнованиях на 2023 год, который определяет общее (бюджетное, - ред.) финансирование на финансовый
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