Ночью враг выпустил по Украине 16 ударных БПЛА - все дроны уничтожены силами ПВО (27)

Одесский Наблюдатель 2022.12.30 10:19

30.12.2022 В ночь на 30 декабря враг атаковал Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, всего выпущено 16 "шахедов", атаковавших Украину с юго- восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра. Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных