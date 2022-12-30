Ночью враг выпустил по Украине 16 ударных БПЛА - все дроны уничтожены силами ПВО (27)

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- За ночь Воздушные силы сбили всего 16 "Шахедов" над Украиной : Українська правда 09:40
- Силы ПВО ночью сбили 16 из 16 ударных БПЛА, которыми армия РФ атаковала Украину : Новини Донбасу 09:39
- Ночная атака дронов: ВСУ сбили все вражеские цели : MY.UA 09:38
- ПВО ночью сбила все 16 "шахедов": Россия использовала русло Днепра : ЛІГАБізнесІнформ 09:38
- 30.12.2022 09:32 Названы результаты ночной атаки "шахедов":по Украине : ДонПресс 09:33
- Ночная атака "Шахедов": уничтожены 16 из 16 вражеских ударных беспилотников : Судово-юридична газета 09:21
- 30 декабря 2022, 08:48 Над Украиной за ночь уничтожили все 16 запущенных врагом "шахедов" : Українські національні новини 09:13
- 30 декабря 2022 09:03 Сбиты 16 дронов-камикадзе: в Воздушных силах ВСУ отчитались о результатах ночной охоты на Shahed : Dynamomania.com 09:04
- 08:42 30.12.2022 В ночь на пятницу ПВО уничтожила 16 БПЛА "Shahed" - ВС ВСУ : Интерфакс-Україна 09:00
- Ночью сбили 10 дронов в Днепропетровской и Запорожской областях - видео с обломками : ЛІГАБізнесІнформ 08:38
- Украинские защитники уничтожили 9 БПЛА Shahed и 1 "Марлин" : ПрессОрг24 07:42
- Работает ПВО: Россия атаковала дронами-камикадзе три области : Главред 06:35
- 01:34 30.12.2022 В Днепропетровской и Запорожской областях было уничтожено 10 дронов- ВК "Восток" : Интерфакс-Україна 02:30
- В Днепропетровской и Запорожской областях было уничтожено 10 дронов- ВК "Восток" : FinOboz 02:27
- Силы обороны ночью сбили 10 вражеских ударных дронов в двух областях : Українська правда 02:10
- 30 декабря 2022, 01:40 Украинские защитники уничтожили 9 БПЛА Shahed и 1 "Марлин" : Українські національні новини 01:43