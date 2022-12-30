В Швейцарии было лучше: дочь Медведчука получает престижное образование в Москве (21)

СтопКор 2022.12.30 13:20

Дарина Марченко начала учиться в ВШЭ Артем Некрасов 30.12.2022 12:50 Дочь предателя Украины Виктора Медведчука и крестница президента рф владимира путина, Дарина получает "престижное" высшее образование в Москве. Об этом стало известно из расследования "Медузы". По информации журналистов, крестница путина 31 августа 2021 года была зачислена на образовательную программу "Управление бизнесом" в Высшей школе