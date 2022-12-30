В НАТО назвали самый быстрый путь к миру в Украине (19)

Версии.com 2022.12.30 12:30

Германия и другие страны НАТО должны продолжать поставки оружия Украине. Поскольку это самый быстрый путь к миру. Об этом сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованном накануне. "Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины - это самый быстрый путь к миру", - заявил Столтенберг. По его мнению, президент России Владимир Путин должен убедиться в том, что