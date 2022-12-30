Британская разведка рассказала про смену командующего Западной группой войск РФ в Украине (32)

Соцпортал 2022.12.30 11:41

11:15, 30.12.2022 Британская разведка оценила смену командующего Западной группой войск РФ в Украине Артур Зайонц Новый генерал сменит предыдущего командующего, которого назначили только три месяца назад. Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. В первую очередь, специалисты британской разведки считают, что смена командующего Западной группой войск (ЗГВ) РФ в Украине говорит о текучести