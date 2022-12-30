Британская разведка рассказала про смену командующего Западной группой войск РФ в Украине (32)

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- Британская разведка сообщила о смене командующего российских войск на Луганщине : УНИАН 10:43
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- Разведка Британии рассказала, кто заменит четвертого уволенного с начала вторжения в Украину командующего западным ВО : Obozrevatel 10:31
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