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Британская разведка рассказала про смену командующего Западной группой войск РФ в Украине

Британская разведка рассказала про смену командующего Западной группой войск РФ в Украине (32)

Соцпортал 2022.12.30 11:41
11:15, 30.12.2022 Британская разведка оценила смену командующего Западной группой войск РФ в Украине Артур Зайонц Новый генерал сменит предыдущего командующего, которого назначили только три месяца назад. Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. В первую очередь, специалисты британской разведки считают, что смена командующего Западной группой войск (ЗГВ) РФ в Украине говорит о текучести
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