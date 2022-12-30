Стало известно, сколько украинских военных в плену в РФ (35)

- У Зеленского назвали число украинских военнопленных и пропавших без вести : Front News International 18:29
- Стало известно, сколько украинских военных в плену в РФ : Соцпортал 17:41
- У Зеленского назвали количество защитников, находящихся в плену : РИА Мелитополь 17:40
- В российском плену находятся около 3,4 тысячи украинских военных : Укринформ 17:16
- 3,4 тыс. украинцев находятся в плену, еще 15 тыс. считают пропавшими без вести : UA-Футбол 17:12
- Стало известно, сколько украинских защитников находятся в российском плену : Слово і Діло 17:11
- 30 декабря 2022, 16:30 У Зеленского назвали, сколько украинских военнослужащих находятся в российском плену : Українські національні новини 16:43
- У Зеленского назвали, сколько украинских военнослужащих находятся в российском плену : ПрессОрг24 16:43
- Страшные цифры: с начала войны пропало без вести 15 тысяч украинцев : UA-Reporter.com 16:42
- В Офисе президента назвали количество пленных воинов ВСУ и пропавших без вести украинцев : Прямий канал 16:06
- Банковая назвала количество защитников, которые находятся в плену РФ : Главком 16:05
- На Банковой сообщили, сколько украинских защитников находятся в плену России : DsNews 16:03
- В российском плену находятся около трех тысяч украинских военных : ОстроВ 16:01
- У Зеленского рассказали, сколько украинских военных находятся в российском плену : Obozrevatel 15:31
- Названо число пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих : Фраза.ua 15:28
- Около 3,4 тыс. украинских военнослужащих сейчас находятся в плену, еще 15 тысяч человек пропали без вести - ОП : FinOboz 15:27
- 3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч - пропали без вести : Спорт.ua 15:19
- 14:27 30.12.2022 Около 3,4 тыс. украинских военнослужащих сейчас находятся в плену, еще 15 тысяч человек пропали без вести - ОП : Интерфакс-Україна 15:15
- У Зеленского назвали количество защитников, находящихся в плену : Антикор.com.ua 15:14
- Около 3,4 тысяч украинских военных находятся в российском плену : Матриця свободи 15:08
- РФ систематически нарушает конвенции. В плену находятся более 3 тысяч украинских военнослужащих : Новое Время 14:46
- У Зеленского назвали количество украинских военных в российском плену : Vesti.ua 14:43
- Россия подтвердила, что держит в плену почти 3,4 тыс. украинцев - советница Зеленского : Гордон 14:35
- 30 декабря 2022 14:13 Сколько украинцев находится в российском плену - у Зеленского назвали цифру : Gazeta.ua 14:34
- 30.12.2022 14:22 У Зеленского назвали число украинских военных, находящихся в российском плену : ДонПресс 14:33
- У Зеленского рассказали, сколько украинских военнослужащих находятся в плену и пропали без вести : Страна.ua 14:31
- У Зеленского назвали количество защитников, находящихся в плену : РБК-Україна 14:16
- Стало известно, количество пленных и пропавших без вести бойцов ВСУ : Lenta.ua 13:37
- Декабрь, 30 в 13:34 Названо количество пленных и пропавших без вести украинских защитников : ICTV Факти 13:36
- В плену находятся 3,4 тыс. украинцев, еще 15 тыс. считают пропавшими без вести : Головне в Україні 13:35
- В российском плену находятся 3,4 тыс. украинцев, еще 15 тыс. считаются пропавшими без вести : Еспресо TV 13:34
- 30.12.22 13:30 В плену находятся 3,4 тыс. украинцев, еще 15 тыс. считают пропавшими без вести : Цензор.Нет 13:32
- У Зеленского назвали количество украинских военных, которые сейчас находятся в плену : ТСН.ua 13:31
- Названо количество пленных и пропавших без вести украинских бойцов : УНИАН 13:13
- В российском плену находится около 3,4 тысячи украинцев, еще 15 тысяч считаются пропавшими без вести : Преступности.нет 13:09