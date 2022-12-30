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Стало известно, сколько украинских военных в плену в РФ

Стало известно, сколько украинских военных в плену в РФ (35)

Соцпортал 2022.12.30 17:41
17:19, 30.12.2022 Сколько украинских защитников в российском плену Ярослава Золотько В российском плену находятся 3,4 тыс. украинских военных. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на издание rnd. Около 3,4 тысячи украинских военнослужащих сейчас находятся в российском плену, еще 15 тысяч - пропавшие без вести. Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими).
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