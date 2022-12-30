Колаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сама пришла "с повинной" в полицию (21)

- Тюремщица-коллаборантка из Херсона сама пришла "с повинной" к правоохранителям : Новини Live 12:57
- Разыскиваемая коллаборантка сама пришла с повинной в суд - СБУ : Матриця свободи 12:38
- Подозреваемая в коллаборационизме жительница Херсона сама явилась к правоохранителям - СБУ : Гордон 12:35
- В Херсоне объявленная в розыск коллаборантка явилась "с повинной" : Версии.com 12:30
- Работала в незаконно созданной захватчиками "исправительной колонии": коллаборантка из Херсона сдалась правосудию : Судово-юридична газета 12:21
- Объявленная в розыск коллаборантка из Херсона сама пришла "с повинной" к правоохранителям : Громадське телебачення 12:05
- Объявленная в розыск коллаборантка из Херсона сама пришла с повинной в суд : NewsRoom.kh.ua 11:55
- Колаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сама пришла "с повинной" в полицию : ТСН.ua 11:46
- 30 декабря 2022 10:48 В Херсоне коллаборантка с повинной пришла в суд : Gazeta.ua 11:34
- 11:21 / 30.12.2022 Чиновница-коллаборантка из Херсона пришла в суд с повинной : Багнет 11:31
- Чиновница-коллаборационистка из Херсона самостоятельно пришла в СБУ с повинной : UA.News 11:26
- 10:12 30.12.2022 Коллаборантка из Херсона, которую разыскивали, сама сдалась правоохранителям - СБУ : Интерфакс-Україна 10:59
- 30 декабря, 11:00 Коллаборантка из Херсона пришла с повинной к украинским правоохранителям : Dumskaya.net 11:03
- Объявленную в розыск чиновницу из Херсона взяли под стражу - подозревают в коллаборационизме : Укринформ 11:02
- Чиновница из Херсона, предавшая Украину, явилась с повинной: что решил суд : Politeka 10:39
- Чиновница из Херсона, предавшая Украину, явилась с повинной: что решил суд : MY.UA 10:38
- Декабрь, 30 в 10:21 Осознала неотвратимость наказания. Чиновница-коллаборантка из Херсона пришла в суд с повинной : ICTV Факти 10:36
- Объявленная в розыск херсонская коллаборантка сама сдалась полиции - СБУ : Новое Время 10:31
- Находилась в розыске. Чиновница-коллаборантка из Херсона сдалась правоохранителям : РБК-Україна 10:16
- Осознала неотвратимость наказания: В Херсоне коллаборантка, работавшая на оккупантов в колонии, сама сдалась СБУ : Преступности.нет 10:09