Колаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сама пришла "с повинной" в полицию (21)

ТСН.ua 2022.12.30 11:46

Анастасия Гончаренко 11:27, 30.12.22 После захвата украинского города коллаборантка поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации РФ. Экс-глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую Служба безопасности и Госбюро расследований объявили в розыск за коллаборационизм, сама пришла "с повинной" в полицию. Предательница присоединилась к захватчикам сразу после оккупации Херсона.