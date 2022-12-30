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Колаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сама пришла "с повинной" в полицию

Колаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сама пришла "с повинной" в полицию (21)

ТСН.ua 2022.12.30 11:46
Анастасия Гончаренко 11:27, 30.12.22 После захвата украинского города коллаборантка поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации РФ. Экс-глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую Служба безопасности и Госбюро расследований объявили в розыск за коллаборационизм, сама пришла "с повинной" в полицию. Предательница присоединилась к захватчикам сразу после оккупации Херсона.
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