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Фокус: Украина

Российский самолет-наводчик ракет "Сергей Атаянц" вылетел из Беларуси: что известно (13)

УНИАН 2022.12.30 11:13
Катерина Шварц 10:56, 30.12.22 Этот Ил-76 находился в Беларуси с 14 декабря. Из Беларуси улетел российский военный самолет "Сергей Атаянц" / фото ua.depositphotos.com Из Беларуси вылетел российский военный самолет Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", который войска РФ используют для наведения ракет. Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", борт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с
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