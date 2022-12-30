Российский самолет-наводчик ракет "Сергей Атаянц" вылетел из Беларуси: что известно (13)

УНИАН 2022.12.30 11:13

Катерина Шварц 10:56, 30.12.22 Этот Ил-76 находился в Беларуси с 14 декабря. Из Беларуси улетел российский военный самолет "Сергей Атаянц" / фото ua.depositphotos.com Из Беларуси вылетел российский военный самолет Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", который войска РФ используют для наведения ракет. Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", борт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с