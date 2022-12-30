Федоров рассказал о результатах голосования в "Дії" относительно даты Рождества в Украине (37)

- В "Дія" закрыли опрос о дате Рождества: большинство - за 25 декабря : Днепровский городской портал 17:30
- Полтора миллиона украинцев в "Дії" рассказали, когда празднуют Рождество : Новини Донбасу 17:09
- 1,5 миллиона украинцев в "Дії" рассказали, когда празднуют Рождество : Новини Донбасу 16:38
- В "Дії" завершился опрос по поводу даты празднования Рождества. Большинство участников - за 25 декабря : Гордон 16:35
- Когда украинцы будут праздновать Рождество: в Дии завершился опрос : 24 канал 16:00
- Большинство за празднование Рождества 25 декабря: результаты голосования в "Дія" : Odessa Online 15:59
- Почти 60% украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря - опрос : Новое Время 15:46
- Федоров рассказал о результатах голосования в "Дії" относительно даты Рождества в Украине : Преступности.нет 15:39
- Почти 60% опрошенных в "Дие" отдают предпочтения празднованию Рождества 25 декабря : Версии.com 15:30
- Украинцы выбрали дату Рождества, результаты опроса: "Давайте еще избавимся 8 марта, 1 и 9 мая" : Politeka 15:10
- Украинцы выбрали дату Рождества, результаты опроса: "Давайте еще избавимся 8 марта, 1, 9 мая" : MY.UA 15:09
- "Западное" Рождество. Перейдет ли Украина на Григорианский календарь : DsNews 15:03
- 30 декабря 2022 14:13 Украинцы ответили, какую дату празднования Рождества они предпочитают: результаты опроса : Gazeta.ua 14:34
- 30.12.2022 в 14:16 Украинцы в "Дии" определились с датой празднования Рождества : InfoResist.org 14:30
- Опрос о праздновании Рождества: какую дату выбрали украинцы : Bigmir)net Финансы 14:13
- Около 60% украинцев проголосовали в Дие за Рождество 25 декабря : ЛІГА.Tech 14:11
- Почти 60% опрошенных в "Дії" поддержали празднование Рождества 25 декабря : Релігійно-інформаційна служба України 14:11
- Более 60% опрошенных в "Дії" хотят праздновать Рождество 25 декабря : Головне в Україні 14:05
- Около 60% опрошенных в Дии украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря : Еспресо TV 14:04
- 30.12.22 13:18 Более 60% опрошенных в "Дії" хотят праздновать Рождество 25 декабря : Цензор.Нет 14:02
- Почти 60% опрошенных в "Дії" поддержали празднование Рождества 25 декабря : Укринформ 14:01
- В "Дії" завершился опрос о дате празднования Рождества: что выбрали украинцы : Новини Live 13:57
- Украинцы выбрали день празднования Рождества. Обнародованы результаты опроса в "Дие" : Страна.ua 13:46
- 12:52 30.12.2022 Почти 60% опрошенных в "Дие" отдают предпочтения празднованию Рождества 25 декабря : Интерфакс-Україна 13:45
- В "Дія" закрыли опрос о дате Рождества: большинство - за 25 декабря : ПрессОрг24 13:43
- В "Дие" завершили голосование по дате празднования Рождества: какой день выбрали украинцы : УНИАН 13:43
- В "Дії" завершили опрос о праздновании Рождества: какую дату поддержали украинцы : Слово і Діло 13:41
- Около 60% украинцев проголосовали в Дие за Рождество 25 декабря : MY.UA 13:38
- Почти 60% опрошенных в "Дії" поддержали празднование Рождества 25 декабря : Укринформ 13:31
- В "Дії" завершился опрос украинцев о дате празднования Рождества: объявлены результаты : Obozrevatel 13:31
- В "Дии" завершили опрос о дате празднования Рождества: большинство - за 25 декабря : Судово-юридична газета 13:21
- Глава Минцифры рассказал о результатах опроса в "Діе" по празднованию Рождества : Спілка православних журналістів 13:20
- В "Дії" провели опрос по празднованию Рождества: какую дату выбрали : ТСН.ua 13:16
- Более половины украинцев отмечают Рождество 25 декабря: результат опроса : Vesti.ua 13:13
- В "Дії" завершился опрос о дате празднования Рождества. Большинство выбрали 25 декабря : Громадське телебачення 13:06
- В "Действии" завершился опрос о праздновании Рождества: какую дату выбрали украинцы : РБК-Україна 12:46
- 30 декабря 2022, 12:39 В "Дія" закрыли опрос о дате Рождества: большинство - за 25 декабря : Українські національні новини 12:43