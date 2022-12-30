Федоров рассказал о результатах голосования в "Дії" относительно даты Рождества в Украине (37)

Преступности.нет 2022.12.30 15:39

30.12.2022 15:26 Иллюстративное фото Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что по результатам голосования в "Дії" относительно даты празднования Рождества 58,99% голосов были отданы за 25 декабря. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram. По словам Федорова, данное голосование стало одним из самых массовых. "У нас более 1,5 млн голосов за неделю.