В Днипре нашли гранаты, мины и взрывчатку в мусорном баке (27)

- В Днепре в мусорном баке нашли мешок с гранатами и минами : RegioNews 17:40
- 30 декабря 2022 17:14 В Днепре коммунальщики нашли в мусорном баке мешок с гранатами и минами: подробности : Gazeta.ua 17:34
- В Днепре в мусорном баке нашли гранаты, мины и шашки : Кстати+ 16:44
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- В Днепре обнаружили в мусорнике мешок с гранатами, минами и тротиловыми шашками : Инфолайн 16:34
- В Днепре в мусорном баке нашли мешок с гранатами и минами (фото) : UA.News 16:27
- В Днепре обнаружили в мусорнике мешок с гранатами, минами и тротиловыми шашками (фото) : УНИАН 16:13
- В Днепре нашли мешок гранат и мин в мусорном баке : Bigmir)net Новини 16:08
- В Днепре в мусорном баке нашли около двухсот гранат, мин и шашек : Днепровский городской портал 15:31
- В Днепре коммунальщики нашли мешок со взрывчаткой в мусорном баке (фото) : ТСН.ua 15:01
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- В Днепре в канун Нового года в мусорном баке нашли мешок гранат, мин и тротиловых шашек. Фото : Obozrevatel 14:31
- Мешок гранат и мин в мусорном баке: Филатов рассказал об опасной находке : Vesti.ua 14:13
- Декабрь, 30 в 13:57 В Днепре коммунальщики в мусорнике нашли мешок с боеприпасами : ICTV Факти 14:05
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- В Днепре на мусорнике нашли мины и гранаты: комментарий главы города : ВідкритийTV 14:00
- В Днепре в мусорном баке нашли мешок с гранатами и минами, - Филатов : 24 канал 14:00
- В Днепре в мусорном контейнере обнаружили мешок с гранатами и минами : Новини Live 13:57
- В Днипре нашли гранаты, мины и взрывчатку в мусорном баке : MY.UA 13:38
- Коммунальщики Днепра нашли в мусорном баке мины, гранаты и тротиловые шашки : Еспресо TV 13:34
- В Днепре в мусорном баке нашли мешок с гранатами и минами (фото) : РБК-Україна 13:31
- В Днипре нашли гранаты, мины и взрывчатку в мусорном баке : Укринформ 13:31
- Мэр Днепра заявил о премировании коммунальщиков, которые нашли мешок боеприпасов : Наше Місто Дніпро 13:22
- Здесь даже на Новый год особые "подарки": мэр Днепра о мешке с минами, который нашли коммунальщики на свалке : Dnepr.Info 13:21
- Особенные подарки: в Днепре в мусорном баке нашли мины и гранаты : Новости Днепра 13:21
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