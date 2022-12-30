В Днипре нашли гранаты, мины и взрывчатку в мусорном баке (27)

Укринформ 2022.12.30 13:31

30.12.2022 13:15 В городе Днипро работники коммунальных служб нашли в мусорном баке мешок с гранатами, минами и тротиловыми шашками. Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Борис Филатов, передает Укринформ. "Сегодня коммунальщики, убирая мусор на Сеченова, нашли в баке мешок гранат, мин и тротиловых шашек", - написал Филатов. Он отметил, что нашедших взрывчатку представили к награждению почетными