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В Днипре нашли гранаты, мины и взрывчатку в мусорном баке

В Днипре нашли гранаты, мины и взрывчатку в мусорном баке (27)

Укринформ 2022.12.30 13:31
30.12.2022 13:15 В городе Днипро работники коммунальных служб нашли в мусорном баке мешок с гранатами, минами и тротиловыми шашками. Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Борис Филатов, передает Укринформ. "Сегодня коммунальщики, убирая мусор на Сеченова, нашли в баке мешок гранат, мин и тротиловых шашек", - написал Филатов. Он отметил, что нашедших взрывчатку представили к награждению почетными
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