Спецподразделение Kraken показало, как произошло освобождение поселка Новоселовское в Луганской области (22)

UA-Футбол 2022.12.30 22:42

30 декабря 2022, пятница. 22:26 Генштаб ВСУ пока об освобождении этого населенного пункта не сообщал Скріншот з відеоролика UA-Футбол Силами штурмовых групп подразделения при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области. В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери