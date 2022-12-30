В Украине выросло количество госпитализированных с COVID-19. Минздрав назвал причину (17)

- В Минздраве назвали причину роста госпитализаций больных COVID-19 : DsNews 18:33
- 30 декабря 2022, 17:08 В Украине растет количество госпитализаций из-за COVID-19 : Українські національні новини 17:13
- В Украине выросло количество госпитализированных с COVID-19. Минздрав назвал причину : Новое Время 16:46
- В Украине увеличилось количество госпитализаций больных COVID : Слово і Діло 16:41
- В Украине наблюдается рост госпитализаций COVID-больных: в Минздраве объяснили, с чем это связано : GlavPost.Com 16:30
- В Украине растет число госпитализаций пациентов с COVID-19. В Минздраве рассказали о причинах : Страна.ua 16:16
- В Украине растет заболеваемость на COVID-19 - главный санитарный врач : Гордон 16:05
- В Украине резко увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом : Lenta.ua 15:37
- 30 декабря 2022 14:53 В Украине стало больше госпитализаций из-за коронавируса : Gazeta.ua 15:33
- В Украине фиксируют рост госпитализаций COVID-больных: в Минздраве назвали причину : РБК-Україна 15:31
- Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине растет - главсанврач : Версии.com 15:30
- В Украине выросло количество госпитализаций из-за коронавируса: в Минздраве ответили, будет ли новая волна : ТСН.ua 15:16
- В Украине растет число COVID-госпитализаций - главный санврач : MY.UA 15:09
- В Украине растет количество госпитализаций из-за коронавируса - Минздрав : УНИАН 14:43
- 13:11 30.12.2022 Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине растет, показатели вакцинации упали - главсанврач : Интерфакс-Україна 13:45
- Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине растет, показатели вакцинации упали - главсанврач : FinOboz 13:27