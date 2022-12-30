В Украине выросло количество госпитализированных с COVID-19. Минздрав назвал причину (17)

Новое Время 2022.12.30 16:46

30 декабря, 16:38 Количество госпитализированных из COVID-19 украинцев выросло на 14% за неделю (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) В Украине количество людей, госпитализированных с коронавирусом, увеличилось на 14% за неделю. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире общенационального телемарафона. По его словам, в больницы за это время попали почти 3 тысячи украинцев.