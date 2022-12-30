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Фокус: Украина

На заседании Ставки Зеленского рассмотрели вопрос ПВО и возможные действия РФ в ближайшее время (23)

Крым.Реалии RFE/RL 2022.12.30 16:44
30 декабря 2022, 16:28 Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и "возможных действиях врага в ближайшей перспективе", сообщила пресс-служба президента Украины. "Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами.
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