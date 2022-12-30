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В Петербурге горит нефтяной танкер "Арктика", кадры: "второй уровень сложности"

В Петербурге горит нефтяной танкер "Арктика", кадры: "второй уровень сложности" (16)

MY.UA 2022.12.30 15:38
30 декабря, 13:24 Возгорание произошло на борту пришвартованного на ремонт судна в Кронштадте, передает "Астра". Российские СМИ сообщают, что горят две каюты площадью 10 квадратных метров. Пожару предоставлен второй уровень сложности. По информации Telegram-канала 112, судно было пришвартовано на ремонт. Напомним, 26 декабря стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складах на 2-й Станционной.
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