россия начнет новую волну мобилизации 5 января - Буданов (24)

ПрессОрг24 2022.12.30 19:43

30 Дек, 18:50 Новая волна мобилизации в россии начнется с 5 января. Об этом в интервью ВВС News Украина сообщил глава Главного управления Разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает УНН. Цитата "На самом деле, у россии очень огромные проблемы с комплектованием уже в существующих подразделениях - из-за того, что они принимают участие в боевых действиях, которые несут очень значительные потери.