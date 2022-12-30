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Фокус: Украина

россия начнет новую волну мобилизации 5 января - Буданов (24)

ПрессОрг24 2022.12.30 19:43
30 Дек, 18:50 Новая волна мобилизации в россии начнется с 5 января. Об этом в интервью ВВС News Украина сообщил глава Главного управления Разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает УНН. Цитата "На самом деле, у россии очень огромные проблемы с комплектованием уже в существующих подразделениях - из-за того, что они принимают участие в боевых действиях, которые несут очень значительные потери.
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